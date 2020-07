Jedenáctiletá Nella Zámková z Kraslic jde odmalička cílevědomě za svým snem stát se zpěvačkou. Odměnou za její píli je bezesporu i to, že byla pro příští rok vybraná jako jedna z osmi z celé republiky do stipendijního programu MenArt.

„Na pódiu se cítím jako ryba ve vodě,“ říká malá zpěvačka, která si už odmalička pouštěla na YouTube nebo na počítači písničky a zpívala si spolu s interprety. Ponejvíce s Ewou Farnou, která je jejím velkým vzorem. Proto ji maminka přihlásila do sboru, kam sama coby malá chodila. „Jsme hudební rodina. Oba také zpíváme a hrajeme na hudební nástroje,“ podotkl Nellin tatínek Jaroslav Zámek.

Zdroj: Youtube

Cesta za vytouženým snem je ale velmi náročná. Nellinka navštěvuje Základní uměleckou školu v Kraslicích. Aby mohla chodit na zpěv, musí ještě zvládat nauku a sborový zpěv. Přitom se navíc dva dny v týdnu věnuje tancování v taneční skupině Dance Date, se kterou jezdí na soutěže a také se skvěle umisťují. „Doma poctivě cvičí a zpívá každý den, i když většinou ne to, co má. Stále si hledá nové písničky,“ s úsměvem poznamenal tatínek.

A samozřejmě to vše musí skloubit se svými povinnostmi školačky. „Je to určitě náročné, ale ve škole se mi zatím daří. A najdu si čas i na kamarádky, které mi většinou fandí,“ svěřila se Nella s tím, že se bohužel najdou i takoví spolužáci, kteří jí úspěch nepřejí, vysmívají se jí a uráží ji.

Ve svých rodičích má Nellinka maximální podporu. „Dcera nám dělá velkou radost. Jsme na ni moc hrdí a velice nás těší, že se jí tolik daří,“ s pýchou konstatoval tatínek Jaroslav. „Je to sice velmi náročné, hlavně časově. Myslíme si ale, že pokud má sen stát se zpěvačkou a je v tom dobrá, určitě by měla dostat šanci si svůj sen splnit,“ dodal. Pokud je to možné, rodiče nevynechají jediný koncert, kde zpívá. Na YouTube založili hudební kanál, kam přidávají pravidelně Nellina videa. Naposledy to byl zmíněný klip k písničce z tatínkovy autorské dílny, který se natáčel v profesionálním studiu v Praze.

V příštím školním roce čeká Nellu další nová zkušenost. Byla zařazena do stipendijního programu MenArt. Spolu s paní učitelkou ze zušky absolvuje čtyři pracovní setkání s vybraným mentorem. Na konci obdrží doporučení pro svou další činnost a certifikát o absolvování ročního programu. Výstupy jsou prezentovány v rámci dalších aktivit Nadačního fondu Magdaleny Kožené i ve spolupráci s festivaly Pražské jaro a Smetanova Litomyšl.