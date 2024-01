Žena vjela se Smartem do protisměru na dálnici D6

/VIDEO/ Vozidlo značky Smart, které řídila pětašedesátiletá žena, vjelo v pondělí 8. ledna letošního roku krátce po půl sedmé hodině večerní na dálnici D6, ve směru z Karlových Varů do Sokolova, do protisměru. Oznámilo to několik řidičů na linku 158.

Řidička vjela do protisměru | Video: PČR