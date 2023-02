Na rekonstrukci bytových domů vynaloží společnost zhruba 170 milionů korun, z toho menší část nákladů pokryje úspěšně získaná dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Z celkového objemu financí je proinvestována zatím asi polovina. Část bytů skupina rezervuje pro nynější i nové zaměstnance Sokolovské uhelné a SUAS GROUP.

Městská tržnice v Sokolově zmizí. Nahradí ji malé náměstí

Vedení společnosti Sokolovská uhelná a skupiny SUAS GROUP spolupracuje na nabídce bydlení, jenž by pomohla udržet mladé lidi na Sokolovsku a také by poskytla různorodé možnosti bydlení pro jednotlivce a rodiny, které najdou v regionu zajímavé pracovní příležitosti, i s městy a obcemi v širokém okolí. „Jde především o řešení vhodných pozemků, které obce pro rozvoj bydlení potřebují. Nyní o tom například diskutujeme s obcí Březová, kde by měly vzniknout nejen bytové a rodinné domy, ale i doprovodné služby,“ říká Pavel Tomek, předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné a SUAS GROUP. Zásadní zlom v problematice bydlení v regionu pak bude znamenat postupná realizace rozvojových aktivit skupiny zaměřená na oblast v okolí jezera Medard.