„Pracuji v Karlovarské krajské nemocnici a bydlím v Chodově se dvěma dětmi. Jedenáctiletou dceru nemohu nechat dvanáct hodin doma samotnou a tak mi vypomáhá švagrová, která ale bydlí v sousedním karlovarském okrese. Zatímco já budu moct jezdit do sousedního okresu za prací s jakousi kartičkou, která mi potvrdí zaměstnavatel, dceru ke švagrové budu muset vozit asi na tajno. Vůbec nevím jak to bude,“ říká Černochová.

Dalším problémem jsou podle ní víkendové spoje, které v posledních týdnech notně prořídly. “Řadu linek dopravce zrušil, protože na ně musel doplácet ze svého, byly nevytížené. A to je pro mě problém. V týdnu se dostanu do práce včas i když je to tak tak. Naštěstí mám vrchní sestru, která je vstřícná. Ale o víkendu nic ráno nejede. Mám přítele, který mě přivezl či odvezl autem, ale je z Karlových Varů, takže také nebude smět. Prostě a jasně, vláda nám v dané situaci hodně nakládá,“ řekla o současných nařízeních Černochová.

Lenka Bocková z Kraslic je dalším z těch, které se dotknou nová vládní omezení pro okresy Cheb a Sokolov. Rodiče má v Aši a od dnešní půlnoci za nimi nesmí. Štve ji to hned z několika důvodů. „Jsem jediná z dětí kdo má rodiče tak blízko sebe a může je navštěvovat," říká. Sestry totiž bydlí stovky kilometrů daleko. Jedna na Slovensku, druhá na Moravě a bratr Lenky je v Plzni. Lenka si také myslí, že omezení pohybu mezi okresy šíření koronaviru stejně nezabrání. "Za chvíli budou mít stejný problém okolní kraje, protože nařízení vlády jsou chaotická a nekoordinovaná," tvrdí. "A ještě jedna věc. Tahle situace kolem zdravotnictví u nás způsobila to, že máma čeká už rok na operaci. Mezitím se jí přitížilo, měla další problémy, které by v normální době vyžadovaly operační zákrok, ale bohužel v dnešní době se v Karlových Varech ani v Chebu na operace prostě nedostala. O to víc mě štve další ze zákazů navštívit své rodiče. Vláda si zřejmě neuvědomuje co její zákazy a nařízení v rodinách způsobují.