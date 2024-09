Deník měl možnost zúčastnit se slavnostního otevření zapečetěných tubusů nalezených při rekonstrukci střechy na věži hradu Loket. Za přítomnosti ředitelky hradu Jany Těžké a památkářů se otvírání tří tubusů ujal místostarosta Lokte Petr Zahradníček a stavbyvedoucí Petr Stránský, který s partou dělníků tubusy ve věži hradu objevil. Nalezeny byly tiskoviny, drobné mince či plány právě hradní věže. Majitelem hradu je město Loket, které zároveň připravuje uložení nového poselství doby pro příští generace. To by mělo proběhnout po dokončení rekonstrukce střechy hradu.

Stavbyvedoucí Petr Stránský prozradil, že při podobných rekonstrukcích lze předpokládat, že by dělníci mohli něco objevit. "Při opravě věží v těchto vrcholových atributech, které jsou na věžích, je velmi vysoký předpoklad, že něco najdete. Je ustálenou věcí, že se do takzvaných makovic ukládají právě podobné tuby s tubusy. V nich jsou pak většinou předměty, které dokladují dobu realizace anebo případně poslední větší opravy. Takže jsme to předpokládali," řekl Stránský.

Věž a ostatní střechy hradu postupně procházejí opravou krovu a výměnou střešní krytiny. Nahrazuje se šindelová krytina za pálenou střešní krytinu. Stavbyvedoucí zároveň prozradil, kdy by se mělo do věže ukládat nové poselství.

"Asi v průběhu jednoho měsíce bude vrácen vrcholový atribut, který prochází restaurováním. V tu chvíli do něj bude vložen tubus s novými artefakty jako odkaz budoucím budoucím generacím," dodal Stránský.

Většina artefaktů pochází z roku 1991 z doby České a Slovenské Federativní Republiky. Tehdy patřil hrad památkovému ústavu. "Uděláme z toho dnešního zprávu a soupis, co se tam našlo. K tomu přiložíme složení dnešního zastupitelstva, Loketské listy ze září, aktuální rozpočet města na tento rok a samozřejmě dáme tam i nějakou papírovou bankovku i mince. Příště, až se to bude otvírat, tak třeba už bude euro, takže budou už neplatné jako ta dnešní koruna padesát. Uložíme to zpátky do báně a bude to tam jako poselství dalším generacím," řekl místostarosta Lokte Petr Zahradníček.