Pomůže vyřešit kolizi s páteřní cyklostezkou podél Ohře. Prostor chce město využít pro lehkou výrobu či skladové haly. Část lokality může sloužit k odstavování autobusů. „Vítězná firma zbourá objekty za 2,1 milionu korun. Má na to 90 dní od podpisu smlouvy,“ uvedl místostarosta Sokolova Jan Picka.

Město mělo na akci připraveno zhruba třikrát tolik, takže výrazně v soutěži do které se přihlásilo 14 firem, ušetřilo. „Cestujícím, kteří přijíždějí do Sokolova od Karlových Varů, se naskýtá pohled na ruiny depa a několika opuštěných a chátrajících domků, které zde zbyly po železničářích. Je to ostuda. Druhá strana nádraží směrem na Cheb je už moderní,“ říká jeden z cestujících Vladimír Kašík.