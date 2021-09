Den horníků a Hornická pouť v Sokolově jsou největší kulturní akcí v druhé polovině roku s bohatým programem v celém centru a jeho okolí.

Den horníků bude bez pochodu horníků. Přesto nabídne pestrý program | Foto: Deník/Roman Cichocki

Po loňském omezeném a placeném vstupu na některé akce se vše vrací do normálu. Jediné co bude chybět je pochod horníků městem. Zbytek programu by měl beze změn a pořadatelé lákají, mimo jiné, i na známé muzikanty. Celé oslavy se ani nyní neobejdou bez dopravních uzavírek. Letos tento slavnostní den vychází na sobotu 11. září. Některé z uzavírek začnou platit už v pátek a končit budou až v neděli.