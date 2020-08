Tradiční Den horníků plánovaný na sobotu 5. září se v Sokolově uskuteční kvůli prevenci a ochraně zdraví obyvatel v souvislosti s nákazou koronavirem s omezeným programem.

Den horníků | Foto: Deník / Roman Cichocki

Vyplynulo to z jednání, kterého se v pátek 21. srpna na krajské hygienické stanici zúčastnili ředitel městského domu kultury Ladislav Sedláček se starostkou Renatou Oulehlovou. Oslavy se přesouvají z náměstí Budovatelů, přilehlých ulic a zámeckého parku do areálu Sokolovské bytové. Tam se uskuteční koncerty kapel Laura a její tygři, The Backwards (World Beatles Show), Turbo a Jelen.