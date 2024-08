Den s městskou policií Sokolov nabízí jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí práce strážníků.

Den s městskou policií Sokolov nabízí jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí práce strážníků.Přijďte si užít den plný zajímavých aktivit a seznámit se s prací městské policie. Na akci Den s městskou policií Sokolov budete mít příležitost vidět ukázky policejní techniky, vybavení a zásahů, ale také si vyzkoušet interaktivní aktivity pro děti i dospělé. Dozvíte se více o tom, jak městská policie chrání bezpečnost ve vašem městě, a můžete se zapojit do různých soutěží a her.

Den s městskou policií v Sokolově dnes od 14 hod na hřišti ZŠ Švabinského.