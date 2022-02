"Bydlím zde od roku 1969. Je fakt, že dříve jsme v našem domě znali všechny sousedy. Scházeli jsme se, debatovali, starali se o pořádek v okolí našeho bydlení. Dnes jsme zde zůstali jako starousedlíci prakticky jen tři rodiny. Ostatní v našem panelovém domě, který má dva vchody, dá se říct, ani neznám. Byty jsou soukromé a jejich majitelé, kteří jsou ze všech koutů republiky, je pronajímají. Je to problém například při schůzích společenství vlastníků, kde je prakticky nemožné zajistit při důležitých rozhodnutích stoprocentní účast. Soužití se sousedy je různé. Někteří jsou hluční, jiní naopak v pohodě. Co mi hodně vadí je nepořádek kolem domu a v ulici. Jinak musím říct, že bydlení v Sokolově se mi líbí a strach o svou bezpečnost nemám," říká jedna ze seniorek, která se představila jako Jana. Vychovali s manželem dvě děti, které dnes žijí mimo Sokolov. Nedá také dopustit na takzvané umístěnky, kterými kdysi stát posílal lidi různých profesí do konkrétních částí republiky. "Díky tomu zde tehdy žili lidé, kteří pracovali," dodala.

Sokolováci zuří. Zloději jim z aut odřezávají katalyzátory

Nepořádek se nelíbí ani dalším z oslovených, tentokráte zástupcům mladší generace. "Bydlí se mi tu dobře. jediné co mi zde vadí je bordel všude kolem," říká mladík Adam Čonka. V nových domcích, v ulici Hornická kousek pod rozhlednou, bydlí i další z mladíků, který zrovna venčil psa. "Vloni se to před místní restaurací pošťuchovalo, ale byla to spíš jen taková komedie, nic hrozného. Myslím, že to se stává i před ostatními hospodami, nejen tady," říká.

O lidech, posilněných alkoholem, mluví i provozovatel zdejší zapoměnky Giang San Pham. "Podnikám zde už 19 let. S místními vycházím celkem dobře. Občas se někteří napijí a poté venku pokřikují, jsou hluční. Ale od té doby, co je zrušená herna, kterou jsem také provozoval, je problémů mnohem méně," říká.

Takřka legendou je hostinec Rakev. Po revoluci se v něm měnili majitelé a děly se v něm různé věci. Dovnitř na pivo a výherní automaty chodili jen otrlí jedinci. Současná provozovatelka říká, že dnes je úplně jiná doba. "Za prvé zmizely automaty a lidé sem přijdou posedět na pivo. Ale je to čím dál tím horší. Covid, zavřené restaurace a poté opět otevřené s různými omezeními, to řadu hostů odradilo. Lidé si kupují pivo domů nebo na zahrady a nepomáhá ani zdražování točeného piva ze strany pivovarů. Uvidíme, zda se to v létě zlepší, zatím je to bída," říkají v hostinci Rakev, jejíž název připomíná fakt, že nedaleko stojí místní hřbitov.

Na Seebergu už nikdy nebude nuda, láká na novinky kastelánka

Další sociálně vyloučenou lokalitou je ta kolem vlakového nádraží. Tam oslovení poznávají pocit strachu, zejména v noci. "Bydlím v ulici U Divadla zhruba deset let. Se sousedy vycházím, v tom bych problém neviděl. Pravdou však je, že pokud jdete večer směrem od nádraží kolem tamních heren, není oč stát. Hloučky postávajících a pokřikujících Romů není nic příjemného a strach nemusí mít pouze ženy," říká zhruba třicetiletý muž, který bydlí v domě, jehož sousední dva vybydlené vchody nechalo nedávno město zbourat.

Co přinesou letní měsíce, na to jsou zvědaví nejen místní, ale i policisté. "Přijeďte se podívat v létě. Ohně, kytary, zpívání a popíjení do rána. Kdo se chce vyspat do práce, nemá šanci. Říkám na rovinu, že jde většinou o Romy, kteří přes den spí a v noci dělají bordel. Policie přijede, odjede a je to tu znovu," říká další z oslovených, který uvést jméno nechce.

Městská policie avizuje, že se zaměřuje na drogovou scénu, narušování veřejného pořádku, občanského soužití, a to v celém městě. Ví také, že řada stížností chodí zejména v letních měsících. "V těchto místech plánuje městská policie posílit kamerový systém. Samozřejmě se domlouváme i na spolupráci s Policií ČR, ale konkrétní následné kroky vyhodnotíme až na základě poznatků od občanů," říká velitel strážníků a zároveň radní Petr Kubis.

Úplně první Cube Store v České republice začal prodávat kola v Karlových Varech

V Sokolově také přemýšlejí, jak co nejefektivněji naložit s výsledky průzkumu bezpečí mezi občany. Provedou jej přímo v ulicích studenti tamní policejní školy. Výsledkem bude obsáhlý materiál, se kterým se bude nadále pracovat, a to zřejmě až do konce tohoto roku. Poté se přijmou opatření. Tyto průzkumy provádí město po určitém časovém období už od roku 2011. A podle Kubise naráží stále na stejný problém. Lidé se necítí bezpečně v lokalitách, kde se podle policejních statistik neděje závažná trestná činnost.

"V Sokolově se daří policistům snižovat nápad trestné činnosti. Je zde i dobrá objasněnost. Lidé však stále pociťují obavy v lokalitách u nádraží, v ulici U Divadla či Hornická. Nejde o trestné činy, ale o obtěžující hulákání na kolemjdoucí či rušení klidu v bytech panelových domů či před nimi. Chápu, že lidi statistiky policie moc nezajímají, že chtějí mít klid tam kde bydlí a vadí jim věci, které jim prostě ztrpčují život. Do míst vysíláme preventivně hlídky my i státní policie, ale hlásí, že se v místě nic neděje. Pokud se něco děje, musí lidé ihned volat městskou či státní policii. Volejte," zdůraznil Kubis.

Zároveň objasnil situaci kolem volání na linku 156, protože někteří lidé argumentovali tím, že se minulý rok nemohli dovolat.

Výstava Karlovarský salon 22/2 pomáhá jezdeckému pomníku Karla IV.

"Provoz tísňové linky 156 městské policie zajišťuje externí dodavatel, který na základě veřejné zakázky předložil nejvýhodnější nabídku. Je pravdou, že v minulosti došlo k několika případům, kdy dodané zařízení selhalo a nebylo možné se na linku 156 dovolat. Městská policie ihned kontaktovala dodavatele zařízení s tím, že pokud ihned nezjedná nápravu, dojde k okamžitému vypovězení smlouvy a zařízení dodá poskytovatel, který byl druhý v rámci veřejné zakázky. Dodavatel nás ujistil, že přijal opatření, aby se výpadky již neopakovaly. Bohužel, i technika někdy může selhat. Občanům, kteří měli problém s dovoláním, se za Městskou policii Sokolov omluvám, velmi nás to mrzí," řekl.

Zároveň věří, že se podobná situace už nebude opakovat. Všechny hovory na tísňovou linku 156 se automaticky nahrávají, včetně situace, kdy telefon jen vyzvání a nikdo ho nezvedne. "Proto chci občany požádat, aby mne informovali na číslech 354 228 198 nebo 725592716, popřípadě e-mailem: petr.kubis@mp-sokolov.cz v případech, kdy se na linku 156 nedovolají," dodal velitel městské policie.