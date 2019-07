„Vedeme firmu v omezeném režimu, kde vše schvaluje správce jmenovaný bankou, která na nás zatlačila a chce splatit úvěr,“ uvedl jednatel Amati-Denak Kraslice Jiří Štípek. Firma je tak nucena udělat nějaké zásadní, radikální změny, aby měla možnost provést reorganizaci. „Ekonomická situace firmy není moc dobrá. Režie na areál, který máme v Kraslicích, jsou moc vysoké. Nejsme schopni je ufinancovat špičkovými kvalitními nástroji za vyšší cenu, které se snažíme dělat,“ vysvětlil jednatel.

Pobočka v Kraslicích zaměstnává v současné době přibližně 170 lidí. Kolik jich přesně bude muset odejít, jednatel firmy zatím nemá představu, ví ale, že půjde o desítky. A situaci bude muset řešit rychle, takže první vlna výpovědí přijde už teď v létě. Firma se bude snažit zachovat ty zaměstnance, kteří jsou pro její chod nezbytní, jsou kvalifikovaní a dělají výrobky, na které má zakázky. „Samozřejmě chceme, aby to co nejméně bolelo, i když bezbolestně to nepůjde. Výpovědi se tak dotknou například těch, kteří mají zajištěný důchod a nejsou pro výrobu životně důležití,“ potvrdil Štípek. „Máme bohužel zakázky jen na určité nástroje, některé nejdou tolik, jak bychom si představovali, je to začarovaný kruh,“ dodal.

Amati-Denak se sídlem v Kraslicích je česká firma světově proslulá výrobou hudebních nástrojů. Jejím majoritním vlastníkem je britská společnost Geneva.