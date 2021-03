Školákům z matematicko přírodovědné školy v Sokolově chybí kromě spolužáků i učitelů jejich živá zvířata. Vidí je pouze on-line. A tak jejich kantor Václav Srb trpělivě chodí mezi klecemi, teráriem či akváriem a prostřednictvím kamery ukazuje školákům jejich zvířecí miláčky.

Šestá základní škola má totiž na chodbě zvířecí koutek. "Jsou zde osmáci degu, vodní želvy, králíci, morčata, myši, rybičky, šneci, sklípkan a náš fešák leguán Bořek. Srandovní je, že Bořek je vlastně samička. Když ho přivezli, mysleli si, že je to samec. A jméno už mu zůstalo," směje se kantorka Libuše Zechnerová, která dodává, že mají slíbeného i ježka. Zvířata získávají od kolegů, známých či kamarádů. O krmení se musejí starat také sami.

"Na Vánoce se složily děti z 5.A a vybrali 400 korun, za které nakoupily krmení. Něco nám dává i místní řezník, pan Dobřemysl. Některá zvířátka se rozmnoží a děti si je odnesou domů," konstatuje Zechnerová.

Jak dodává, mají kromě výuky i kroužek, ve kterém se zvířatům věnují. "To všechno teď bohužel padá. Děti nám ve škole chybí a z jejich reakcí vím, že i oni by se rády vrátily do lavic," uvádí Zechnerová.

Školáci brali zpočátku distanční výuku jako zpestření a prodloužení prázdnin. Nyní už jim kantor v malém kolečku na monitoru počítače nepřipadá tak atraktivní a rádi by ho viděli osobně za katedrou.