Postupné využití velkých vodních ploch, které na Sokolovsku vznikají rekultivacemi bývalých hnědouhelných dolů, přivádí do našeho regionu zcela nové sporty. Vodní plochy jezera Michal a Medard na Sokolovsku fascinují nejen milovníky letních radovánek, ale do budoucna nabízejí také ideální podmínky pro různé typy vodních sportů.

Děti objevují veslování. Jezera Michal a Medard jsou sportu domovem | Video: Roman Cichocki

Příležitosti se chopila společnost Sokolovská uhelná a SUAS GROUP a založila klub vodních sportů pod názvem Sportovní klub Medard. Do jeho oddílu se už přihlásili první zájemci a Deník za nimi zavítal na jeden z mnoha pestrých tréninků. Vedou je osoby více než povolané. Veslaři a bývalí reprezentanti ostřílení z mistroství světa či olympijských her.

Jedním z trenérů je Karel Bednář. Ten žije v Karlových Varech a do svých 30 let se veslováním živil. "Byl jsem v Dukle i reprezentaci. Skončil jsem v roce 1982, kdy nám funkcionáři řekli, že olympiády v Los Angeles za dva roky se čeští sportovci nezúčastní. Já jsem v té době chodil s jednou dívkou z Karlových Varů, tak jsem to zabalil a odstěhoval se sem. Co se týká Karlovarského kraje, zde nikdy veslování nebylo. Nejzápadněji položený klub je v Lounech. Tamní bývalý dlouholetý předseda klubu Martin Vorel, jenž pracuje pro Sokolovskou uhelnou, o mě věděl a oslovil mě," říká Bednář.

Veslovat se podle něj dá všude tam, kde je takzvaně dlouhá voda. Zmiňuje řeky Labe, Vltavu, velké rybníky, přehrady. V našem regionu je to momentálně vodní plocha na jezeře Michal a velký potenciál má i jezero Medard. "Nápad to byl Sokolovské uhelné a vznikl z toho sportovní klub, který nebude v budoucnu zaměřen jen na veslování. Nyní je zde veslování jako jakási vlajková loď. Navíc jde o univerzitní sport a jeden ze střípků jak taky udržet mladé vzdělané lidi," říká předseda oddílu Jiří Štěpán jehož velkým přáním je v klubu vychovat alespoň jednoho budoucího reprezentanta. Ve hře jsou dále sporty jako jachting, potápění či triatlon. Nově tvořené vodní plochy k tomu skýtají ideální podmínky.

Nábor mladých sportovců začal vloni v září. "V současné době máme 13 dětí, z toho je pět děvčat. Mám z toho radost a v květnu už bychom chtěli jet první závody. Už teď vidím, že by zde mohl být krásný dvojskif děvčat a tři dvojskify kluků. Mnoho lidí je překvapených z toho, že závodí dívky. Já ne, mají dokonce větší cit pro veslování," říká Bednář.

Zájemci z řad dětí o tento nový druh sportu mají výhodu v tom, že jediné co budou potřebovat je, že musejí umět plavat. Zbytek vybavení zařídil klub. Ceny skifů, kterými klub disponuje se pohybují v řádech statisíců korun za kus a pořídila je Sokolovská uhelná. Rodiče zaplatí měsíčně pouze klubový příspěvek sto korun. Veslování není jen o drilu s činkami a na trenažeru. Jde o celkový sportovní rozvoj jedince. "Plaveme, jezdíme na běžkách, sjezdových lyžích, posilujeme vlastní vahou, běháme, jezdíme na kole, veslujeme na vodě a snažíme se o všestrannost. Chci, aby to děti bavilo. Nechceme, aby to takzvaně umřelo jako český sport, kde na sedmiletý děti řvou a kouká se jen na výsledky. Podívejte se na Dány, Švýcary, Nory. Ti to dělají úplně jinak," říká Bednář.

V klubu SK Medard jsou podle něj hokejisté, šermíři, biatlonisté, atleti. Když přijdou k veslařům, zjišťují, že to je úplně něco jiného. Neví do čeho jdou, přijdou si to zkusit, baví je to a poté přicházejí za trenérem s tím, ať jim dá přihlášku. V Sokolově prozatím nabírají děti ve věku 11 až 15 let.

"Jsme tři trenéři a všichni víme co je veslování. Chceme hlavně, aby se děcka bavily. Zatím se nám to myslím daří. Objíždíme školy a děláme nábor do klubu SK Medard. Většina dětí tento sport nezná, ale řada z těch, které to zkusily, se už pro veslování nadchla, běžte se jich zeptat. Na podobně zatopených dolech je podle mě budoucnost podobných sportů," dodal Bednář.

"Pro veslování jsem se rozhodl nejdříve proto, abych posílil. Začalo mě to bavit, chytlo mě to, trenéři jsou fajn a jsem rád, že tady tenhle klub je," říká jeden ze školáků Tobiáš Gaudera. Další z mladých veslařů říká, že chtěl zkusit něco nového. "Dělal jsem dříve šerm a přestalo mě to bavit. Tenhle sport je určitě všestrannější, jsou tu fajn lidi. Je to makačka, ale baví mě to tady," přidává se David Horský.

Veslování zkoušejí i dívky. "Byli nám veslování představit do školy a přišlo mi to jako dobrý sport, navíc na vodě. Před veslováním jsem zkoušela jógu," říká Emma Nimrichterová. Další dívkou, která chtěla tento méně známý sport zkusit je Lucie Louvarová . "Je to makačka, ale zapojí se celé tělo. Baví mě to a jsem ráda, že jsem se do klubu přihlásila," řekla.