Krajské asistenční centrum na pomoc v Ukrajině zřízené v karlovarské KV Areně odbavilo jen za středu 213 uprchlíků, včetně dětí. Situace právě kolem nich nabrala poměrně rychlý spád. Jak potvrdil vedoucí odboru školství karlovarského magistrátu František Škaryd, některé už se začlenily do kolektivů. Školy v případě azylu válečných uprchlíků plní i další role. Například tělocvična na Základní škole Poštovní v karlovarských Tuhnicích je totiž od středy vyčleněna jako rezerva pro ubytování.

"Včera jsme, dalo by se říci, předali klíč od tělocvičny na této škole hasičům. Bude sloužit jako rezervní, provizorní záchytná kapacita pro případ, že přijede větší počet lidí, kteří budou potřebovat na jednu noc někde přespat. Tuhnická škola je pro to vhodná, má zvláštní vchod, jsou tam k dispozici i sprchy. Už organizujeme, že se nakoupí i nějaké základní věci - voda, paštiky," informoval vedoucí Škaryd. V tělocvičně v Tuhnicích jsou tak od středy zrušeny všechny hodiny tělesné výchovy a byly dočasně zastaveny pronájmy pro volnočasové aktivity.

Podle Škaryda se na území města nyní vytipovávají další školní tělocvičny, které by mohly stejně jako ta v Tuhnicích sloužit jako provizorní záloha. Nikdo totiž neví, co může v nejbližší době nastat a kolik uprchlíků bude do regionu proudit.

Školy už ve čtvrtek dostaly od ministerstva školství metodiku, jak mají postupovat se začleňováním ukrajinských dětí do kolektivů. "Lidé se už začínají ozývat, ale spíše prostřednictvím svých blízkých, příbuzných, za nimiž většinou do Karlových Varů přijeli. Největší počet máme hlášen ze Základní školy jazyků v Libušině ulici, jde asi o pět dětí. Ze školek zatím zájem registrovaný nemáme. I s nimi musíme ale počítat," konstatoval Škaryd. Jak dodal, nyní se budou mapovat kapacity v jednotlivých zařízeních.

Cílem je, aby se děti uprchlíků začleňovaly do současných kolektivů, než aby pro ně byly vytvářeny speciální. To je důležité i podle krajského radního pro oblast školství Jindřicha Čermáka. "Určitě je lepší, aby se staly součástí tradičních místních kolektivů, což jim pomůže s integrací do přirozeného prostředí," vysvětlil radní.

Podle něho bude pro uprchlíky povinná školní docházka zavedená zřejmě až od 1. září, do té doby jim budou školy pomáhat s adaptací na místní poměry i se základy českého jazyka.

Se školní docházkou pro ukrajinské děti počítají už od pondělka 7. března v Základní škole ve Školní ulici v Horním Slavkově. Díky velké iniciativě starosty sousedního Krásna a obyvatel tohoto města i samotného Horního Slavkova tam totiž vzniká větší ukrajinská komunita. "Za malotřídkou pro ukrajinské děti v Horním Slavkově stojí mnoho lidí, není to jen má zásluha, ale třeba i ředitelky školy Magdaleny Čajovské. Děti tam dostanou základní školní potřeby a o prvotní výuku se postarají ukrajinské ženy, které sem nyní před válkou utekly. Řada z nich má totiž středoškolské i vysokoškolské vzdělání," uzavřel starosta Krásna Josef Havel.