Děti bublaly do vody, přelévaly vodu do různých nádob a zjišťovaly, jaký objem vody se do které nádoby vejde. Zjistily také, že některé věci ve vodě plavou a po naplnění vodou klesnou ke dnu. Dozvěděly se také, kde se voda bere a proč je pro život tak důležitá.

"Hospodaření s vodou nebylo nutné ani připomínat, samy hned hlásily, že vodou se musí šetřit a dokonce věděly jak. Moc je bavil pokus s horkou vodou, kdy pozorovaly páru, jak roluje a zvlhčuje papír," říká jedna z učitelek Julie Havlíčková. Na výsledky dalších pokusů si musejí počkat.

"Namočili jsme sněženky do obarvené vody a čekáme co se bude dít, dále jsme naplnili nádobku vodou a čekáme, zda se voda odpaří. Naše vodní hrátky pokračovaly také venku. Našli jsme malý potůček, do kterého jsme se pokusili nainstalovat vyrobené vodní mlýnky. To byl trochu oříšek, ale nakonec se nám mlýnek roztočil," dodala Havlíčková.

