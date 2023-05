Pavel Nový, Jiřina Bohdalová, Pavel Trávníček, Dagmar Patrasová, Josef Dvořák, Radek Banga, Maxim Turbulenc nebo Gert Müntefering, který je respektovaným německým producentem stojící za zrodem dětských filmů a seriálů jako byly Pan Tau, Arabela, Návštěvníci či Létající Čestmír. To jsou jedni z těch, kteří se osobně zúčastní letošního 55. Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově. Uskuteční se od 8. do 13. října.

Dětský filmový festival Oty Hofmana bude ve znamení Popelky | Foto: Deník/Roman Cichocki

Jeho neodmyslitelnou částí jsou i doprovodné akce, které se rozrostly o filmovou laboratoř a mediální výchovu pro děti i dospělé. Letošní ročník bude ve znamení 50 let od předpremiéry pohádky Tři oříšky pro Popelku, kterou tehdy viděli jako první právě návštěvníci festivalu v Ostrově. Připravena bude i výstava kostýmů této oblíbené české pohádky. A novinkou je i to, že se letos festival rozroste do dalších měst.

Ne všichni vědí, že u nás se točily dokonce dvě Popelky. "Zároveň se ohlédneme i za další slavnou Popelkou. Účast přislíbila herečka Eva Hrušková s Janem Přeučilem. Další pro náš festival důležité výročí oslaví seriál Návštěvníci, na němž se podílel i Ota Hofman. Letos je to 40 let od prvního uvedení. Festival přivítá herce seriálu. Připravena je i výstava kostýmů a nonstop projekce všech dílů," řekl výkonný ředitel festivalu Vladimír Keblůšek. Zároveň uvedl, že se festival rozrůstá do dalších měst.

"Každoročně navštíví festival během pěti dnů jeho konání více než 10 tisíc diváků. Z toho dvě třetiny tvoří dětští diváci. Letošní ročník nabídne speciální festivalové dny i v dalších městech našeho kraje. Nově se stalo partnerem festivalu město Sokolov a společnost Sokolovská uhelná. Díky této spolupráci uvidí soutěžní filmy o tři tisíce návštěvníků více. Každý z nich má zároveň hlasovací právo a může zhodnotit, jak se mu shlédnutý snímek líbil. V Sokolově také připravujeme besedy s herci a tvůrci filmu. Další projekce proběhnou v Karlových Varech. Hotel Thermal je již druhým rokem partnerem festivalu a v jeho prostorech se uskuteční také jeden festivalový den za účasti filmových delegací," sdělil Keblůšek.

Děti na festivalu nejsou jen pasivní příjemci toho, co jim přinese plátno. Na festivalu Oty Hofmana si mohou vyzkoušet role moderátorů, kameramanů, střihačů a své mediální výstupy prezentovat ostatním divákům a posluchačům. To vše pod dohledem zkušených profesionálů. I tato skutečnost přináší ostrovskému festivalu atraktivitu mezi ostatními podobnými akcemi. Pravidelně se ho účastní dětská rádia i televize z celé České republiky.

Letošním ročník přinese na plátno dětem tyto soutěžní filmy: Děti Nagana, Princezna zakletá v čase 2, Největší dar, Cool Girl, Bastardi, #annaismissing a další tituly, které jsou zatím v jednání včetně premiérových filmů. Se snímky přijedou do Ostrova i delegace z řad tvůrců a herců, které svou přítomností a besedami zpestří filmový týden. Děti tato setkání milují. Zvláštní sekci festivalu tvoří studentská tvorba krátkých filmů od studentů filmových škol, budoucích profesionálů.

Další kategorií je seriálová tvorba. Ta letos přinese hned pět snímků, včetně následných besed. Seriály zpracovávají aktuální a tíživá témata, jako je internetové prostředí, dospívání, střídavá péče či znásilnění. Soutěžit budou seriály: Pět let z dílny ČT, Sex O Clock – Voyo, Jedna rodina – Voyo, Společně s námi a další.

Festival nabízí návštěvníkům odreagování v Game Aréně. Na pódiu na Mírovém náměstí v Ostrově vystoupí například Václav Noid Bárta s kapelou, Radek Banga, Maxim Turbulenc a další. Soutěžní poroty jsou tři. Vybírat budou nejlepší dětský film, nejlepší dětský seriál a nejlepší dětský studentský film. Zasednou v nich odborníci z řad filmových expertů, scénáristů, hudebních skladatelů nebo třeba i školský ombudsman a další. Čestným členem poroty pro nejlepší dětský film bude opět syn scénáristy a spisovatele Oty

Hofmana, Otto Hofmann, který hrdě nese jméno i odkaz svého otce.

"Velkou roli při tomto festivalu hraje rozhodování dětí. Dětská televize, dětské noviny, vše si dělají pod vedením dospěláků samy. V tomto to má další rozměr, který je docela užitečný. Když někdo dnes mluví skepticky o dětech či mládeži, tak nevím, s kým se ti lidé stýkají, protože já se na tomto festivalu potkávám s báječnými dětmi, které jsou chytré a vzdělané. Samozřejmě, že i ony mydlí různé věci v mobilu, ale i to může být užitečné pro profese právě kolem filmu," říká herec Pavel Nový, který dotočil valašskou pohádku Největší dar, kterou diváci na festivalu uvidí také. Je to podle něho laskavá pohádka se vším všudy. "Připadla mi v ní role boha Radegasta, což pro mě byla velká čest," dodal.