/VIDEO/Konec školního roku bude v Kraslicích letos jiný. Nepůjde jen o předání dárků a školních pomůcek nastupujícím prvňákům, ale svůj poslední den v základní škole si deváťáci opravdu užijí.

Deváťáky v Kraslicích čeká po vysvědčení rozlučková šou i živý stolní fotbal | Video: Město Kraslice

Po slavnostním aktu změří školáci své síly v živém stolním fotbálku. Přijede i moderátor, herec a zpěvák Milan Peroutka. Ten všem přítomným zpříjemní den koncertem a slíbil i autogramiádu. Celkem 180 mladších i starších dětí se tak má na co těšit.

"Chtěli jsme, aby si bývalí i budoucí školáci tento den užili a pamatovali si ho. Tak, jak město na další životní cestu dětem zamává, tak je to možná budoucí klíč k tomu, aby se sem vracely. Kraslice mají handicap v tom, že jsou takzvaně na konci světa a školáci se rozutečou do jiných měst za studiem. Opouští ho prakticky všichni. My si přejeme, aby se vraceli," říká jedna z organizátorek akce a zároveň radní Alexandra Müllerová.

Zdroj: Město Kraslice

Důležitý je podle ní také fakt, že se na organizaci podíleli i samotní deváťáci. "Poslední tři měsíce s námi ladili program, vtáhli jsme je do děje. Je to jejich den. Chceme, aby si ho užili," dodala Müllerová. Na akci se sejde 180 odcházejících deváťáků a budoucích prvňáčků. Většinu tvoří deváťáci, je jich přes stovku.

Poslední zvonění startuje 29. června od 14 hodin na náměstí T.G.M. Kromě vystoupení žáků devátých tříd a předávání štafety budoucím prvňákům, to bude koncert Milana Peroutky. Všichni se také těší na turnaj v populárním živém stolním fotbálku mezi školami, kdy klasické dřevěné figurky nahradí na tyčích samotní deváťáci. Chybět nebude zmrzlinový bar, který bude pro budoucí školáky zdarma. Pro odcházející školáky si zase pořadatelé připravili novinku v podobě Kraslických chipsů. Na památku jistě přítomní ocení fotokoutek i stánky s občerstvením.

"Myslím, že je dobrá změna. Minulé roky se na schodech před kulturákem předaly tašky s dárky, proneslo pár slov a pak se všichni rozutekli. Akce nic moc na to, o jaký jde slavnostní den především dětí samotných," říká Dita Ryplová z Kraslic, jejíž dcera opouštěla základní školu minulý rok.