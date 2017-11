Dívka ztrácí zrak, s pomocí přišel nadační fond, rozdělil desítky tisíc

Karlovarský kraj – Se silnými životními příběhy se při své práci setkávají členky Nadačního fondu Ještěřice. A právě rodinám, které se ocitly v tíživé situaci, se snaží pomáhat. A daří se to na výbornou.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Luboš Hájek

Naposledy pomohl nadační fond například dívce, která trpí zrakovým postižením, nebo ženě, jejíž syn má postižení kombinované. Ještěřici se díky vlastním benefičním akcím a dárcům podařilo na transparentním účtu nashromáždit další tisíce korun. Patnáct tisíc korun přispěl nadační fond na nákup televizoru pro třináctiletou Míšu. Té lékaři diagnostikovali Stargardtovu chorobu. Jedná se o vzácné genetické onemocnění zraku s velmi špatnou prognózou.

„Do konce loňských prázdnin Míša viděla jako většina ostatních dětí. Náhle se jí ale začal zrak horšit a vše postupovalo velmi rychle. Nyní již na pravé oko nevidí a levé oko je těžce slabozraké. Stav je bohužel nevratný a bude se pravděpodobně ještě zhoršovat. V tuto chvíli potřebuje Míša naléhavě mnoho speciálních pomůcek, které jí pomohou vidět ještě alespoň kousek světa. Televize Míše pomůže nejen při volnočasových aktivitách, ale zejména k ní může připojit počítač, jehož prostřednictvím se učí,“ řekla předsedkyně NF Ještěřice Miluška Merklová. Míšu členky nadačního fondu poznaly osobně. „Je to velmi krásná dívka a přes nepřízeň osudu je neuvěřitelně milá a optimistická. Škoda, že můžeme pomoct pouze finančně. Chtěly bychom umět zázraky a vrátit Míše to nejcennější.“

Další příspěvek, tentokrát ve výši 20 tisíc korun, poskytly Ještěřice matce z Chebu, která sama pečuje o čtyřletého syna. Během porodu u něj došlo ke krvácení do mozku. „Zpočátku se maminka domnívala, že bude Matyáš naprosto zdravé dítě. Záhy však lékaři zjistili, že vývoj miminka není obvyklý. Aktuálně má Matyáš mnoho lékařských diagnóz. Souhrnně lze říct, že se jedná o dítě s kombinovaným postižením. Péče o Matyáška je pro maminku velmi náročná, a to jak fyzicky, tak finančně. Syn potřebuje speciální rehabilitace a terapie, mnoho hygienických a podpůrných pomůcek a samozřejmě nejrůznější odborná vyšetření, za kterými je třeba dojíždět do specializovaných center i mimo bydliště. Pojišťovna proplácí jen část nákladů na tyto potřeby. Maminka má omezené prostředky, do práce zatím chodit nemůže, protože péče o syna vyžaduje celodenní péči. Často stojí před dilematem, zda zaplatit chlapci nejlepší, ale drahou zdravotní službu, nebo uhradit náklady spojené s běžným životem,“ líčí Miluška Merklová.

Z fondu tedy v rámci pozimní výzvy uvolnil nadační fond celkem 35 tisíc korun. Teď začne pracovat na jeho dalším naplnění. „Čeká nás další práce, ale velmi milá. Už na konci listopadu odstartuje série tří tradičních předvánočních koncertů,“ dodala.

Chystané benefiční akce

V sobotu 25. listopadu vystoupí pro Nadační fond Ještěřice populární Roháči z Lokte. Koncert se uskuteční v kostele ve Stříbrné a začíná v 18 hodin.

Následující sobotu, tedy 2. prosince, mají Ještěřice velké překvapení. Kostel na Bublavě rozezní hlas muzikálové zpěvačky Petry Peterové, která si zazpívá také několik duetů se zpěvákem a starostou obce Nový Kostel Oto Teuberem. Koncert začíná rovněž v 18 hodin.

Poslední z tria koncertů bude patřit Triu Classic. To vystoupilo pro nadační fond již loni a diváky naprosto uchvátilo. Koncert se uskuteční v neděli 10. prosince od 16 hodin v kraslickém kostele.

Vstupné na každý z koncertů je symbolických 50 korun. Vždy hodinu před koncertem se mohou návštěvníci ohřát svařeným vínem nebo čajem a zakoupit si pro podporu nadačního fondu ručně vyráběné vánoční dekorace.