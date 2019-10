V Karlových Varech po setmění pravidelně přecházejí dvě velmi frekventované silnice. Na jedné z nich – na hlavním tahu na Prahu u odbočky do Drahovic – nechybělo v úterý večer málo a stalo se neštěstí.

„Kanci tu přebíhají silnici každý den kolem desáté večer. V úterý jsem tudy zase projížděl. Kamionu, který jel přede mnou, vběhli do cesty. Plně naložený náklaďák se kvůli nim ale skoro převrátil a málem skončil v protijedoucím osobním autě, kde sedělo plno lidí. Bylo to velké štěstí. Někdo to už musí začít řešit, vždyť jde o bezpečnost,“ svěřil se Deníku očitý svědek události, který si nepřál uvést jméno.

Dotčené orgány o problémových úsecích vědí. „Nejsou to jen Drahovice, alei Zámeček v Doubí,“ říká karlovarský radní Martin Dušek. „Kanci se střílí ve velkém, už nyní jsou překročené limity. Situace je složitá. Problém je třeba i v tom, že se často pohybují v obytné zástavbě, kde se nemůže střílet,“ upozorňuje radní. Ředitel Lázeňských lesů Evžen Krejčí, který je zároveň předsedou Českomoravské myslivecké jednoty v Karlových Varech(ČMJ), tvrdí, že v lese kvůli kancům prosedí myslivci dlouhé hodiny. „A oni nakonec ani nepřijdou. Už nyní máme splněn roční plán, který počítá s 68 odstřely. Rok nám přitom začíná až v březnu, takže máme ještě půl roku před sebou a už jsme letos odstřelili 85 divočáků,“ konstatuje Krejčí. Podle něho je zbytečné umisťovat do vytipovaných lokalit odpuzovače, protože nepomáhají. „Postavit zátarasy u silnic, které by zamezily přebíhání kanců přes problémové úseky, je zbytečné, protože by to stejně obešli,“ dodává Dušek.

Možné řešení vidí ale jednatel ČMJ Jindřich Zemek ve varovných dopravních značkách. „Musíme si uvědomit, že jsme to byli my lidi, kteří jsme vstoupili do teritoria zvířat, a měli bychom se naučit přírodu respektovat. Černá zvěř totiž konkrétně v naší oblasti už není přemnožená, za poslední dobu jí podstatně ubylo. Je to nejchytřejší zvíře, které v lese žije, a pochopilo, že mezi domy ve městě je naprosto bezpečno. Takže se z lesů stahuje k městům,“ vysvětluje myslivec. Podle něho se nic nezmění na tom, že kanci budou přes silnice nadále migrovat. „Je potřeba, aby se kvůli tomu sešli odborníci a dali impuls k tomu, aby se na rizikové úseky umístily značky upozorňující řidiče na to, že se v těchto místech kanci vyskytují,“ navrhuje Zemek.

Divočáci jsou velkým problémem i v Sokolově. Lidé se tu s nimi setkávají nejen v okrajových částech města, ale například i v lesoparku Bohemia a stále častěji v samotném centru města. „Dnešní cesta do školy s Nikolkou,“ připsal čtenář k fotkám, které poslal redakci. Stádečko prasat se tam pohybovalo za poliklinikou na křižovatce u živnostenské školy kolem půl osmé ráno. „V parku u polikliniky jsou téměř na denním pořádku. Už jsme volali i městskou policii. Přece jenom se tu pohybují maminky s malými dětmi, chodí tu studenti, senioři,“ potvrdila i zdravotní sestra z nedaleké polikliniky.

„Strážníci sice na každé oznámení reagují, avšak jejich možnosti jsou značně omezené,“ říká mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín. Nový způsob, jak vyhnat divočáky z obce, zkoušeli v Bukovanech na Sokolovsku. Využili profesionálního lovce. „Důležitý je osobní kontakt. Prasata cítí moji pachovou stopu v obci, vědí, že tam jsem a že to pro ně není bezpečné,“ říká. „Musíte se dostat do osobního kontaktu se zvěří, to je základ. Porušit jim jejich bezpečnou komfortní zónu a jítk nim téměř na dosah,“ uvádí. Z ulic a prostor mezi paneláky se mu podařilo v době, kdy v obci působil, divočáky téměř vyhnat.