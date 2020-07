„V uplynulých letech jsme provedli základní přípravu ploch pro průmyslové zóny, ale záměrně jsme dosud nešlapali na plyn, protože v regionu byla rekordně nízká nezaměstnanost,“ uvedl Jaroslav Rokos, předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné.

V návaznosti na propad ekonomiky zaviněný šířením nákazy covid a s chystanými změnami v uhelné energetice však podle něj firma cítí, že je nutné modernizaci průmyslu v kraji urychlit, a tím zajistit dobře placenou a kvalifikovanou práci pro současné obyvatele i pro další generace. „Chceme, aby mladí lidé na Sokolovsku měli nějakou perspektivu a nebyli nuceni odcházet za prací. Věříme, že právě toto je jedna z cest, jak můžeme situaci aktivně, koncepčně a dlouhodobě řešit. Jsme rádi, že jsme pro to našli prověřeného a schopného partnera,“ dodal. Rokos.

„Na Karlovarsku investujeme už šestým rokem a musím říci, že se za tu dobu kraj neskutečně posunul a v našich očích dnes patří mezi jedny z nejatraktivnějších lokalit pro rozvoj moderního průmyslu v celé střední Evropě. Je čas znovu se začít prát s rostoucí nezaměstnaností, což na Sokolovsku spojíme s přeměnou území, která byla úplně nebo částečně zasažena těžbou,“ řekl Milan Kratina, CEO skupiny Accolade.

Státní podporu pro průmyslový park u Starého Sedla na Sokolovsku vláda nedoporučila před zhruba čtyřmi lety. Důvodem bylo, že pozemky jsou v soukromých rukou Sokolovské uhelné. S podporou průmyslového parku Cheb II naopak problémy nebyly. „Uhelná se moc nestarala, už to dávno mohlo být. Tahle firma postavila více jak polovinu průmyslové zóny v Chebu. Jsou to všechno montovny, které Suaska nechtěla, ale najednou to jde,“ píše na stránkách SUAS Josef Novák.