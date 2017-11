Dlouholetý Roháč Míra Huspeka odešel do muzikantského nebe

Loket – Ve čtvrtek 9. listopadu odešel do muzikantského nebe po dlouhé nemoci ve věku 64 let dlouholetý člen kapely Roháči z Lokte Míra Huspeka.

Míra Huspeka.Foto: archiv Roháčů

„Dnes, 9.11.2017, přišla zlá zpráva. Míra Huspeka, náš dlouholetý zpěvák, kytarista a dobrý kamarád, zemřel. Kéž se svým nádherným a neopakovatelným hlasem dělá radost alespoň z nahrávek všem, kteří ho pamatují a kteří ho měli rádi,“ uvádí kapela na svých stránkách. „Míra svoji hudební kariéru nastartoval na vandrech u táborových ohňů s partou kamarádů, kteří si říkali Kamarádi z Rokycan. Skvělí muzikanti a skvělá parta. V roce 1976 se přestěhoval do Lokte, kam se vydal za působením u Roháčů, a s nimi vstoupil do povědomí příznivců portovní hudby. Nezaměnitelným způsobem nazpíval mnoho písní, které na něj nedají zapomenout. Nezapomeneme ani my, jeho po léta nejbližší kamarádi, kolegové a přátelé,“ vzpomínají Roháči. Míra Huspeka s Roháči vystupoval s malou přestávkou až do roku 2006.