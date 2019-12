Téměř dvacet let, tedy polovinu svého života, pracuje Jana Pšeničková v nemocnici na gynekologicko-porodnickém oddělení. V rámci prestižní ankety Zdravotník roku Karlovarského kraje nedávno převzala speciální cenu hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové.

Vrchní sestra Jana Pšeničková (vpředu) a její tým. | Foto: Nemos

„Bylo to pro mě překvapení, nenapadlo mě, že to můj tým udělá. Blesklo mi hlavou, že je zabiju, až je uvidím,“ říká s nadsázkou vrchní sestra, která má z ocenění radost. Začínala v ostrovské porodnici jako porodní asistentka, teď už šestým rokem vede tým sokolovské porodnice. „Jsem na svoje holky pyšná. Snažíme se o co nejpřirozenější prostředí pro budoucí maminky, kterým vyhovíme za všech okolností. Pokud je to v našich silách, tak se řídíme výhradně jejich přáním. Vyhovíme a vše je tak, jak si řeknou, pokud to nenarušuje léčebný proces,“ říká.