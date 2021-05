Poté se mluvilo o snu v podobě multifunkční kaple, která by sloužila jak smutečním obřadům, tak například komorním koncertům nebo výstavám. Sen se stal skutečností a kaple stojí. A minulý týden do ní dorazilo její srdce. Tím je 320 kilogramů vážící zvon se jménem Březová, odlitý v dílně Umělecké zvonařství Dytrychová v Brodku u Přerova.

Než se zvon usadí do věže kaple, mohli si ho lidé přijít prohlédnout. Zároveň v moderní kapli běžela videoprojekce ze zvonařské dílny, jak zvon vznikal. Po dva dny se tam vystřídaly stovky Březováků. V neděli 16. května zvon farář Petr Bauchner požehnal. Jak sám uvedl ve své řeči, zvon zní všude a nezastaví ho žádné ploty ani branky. A je podle něj důležité, že zrovna ten březovský je spojen s tamními lidmi.

„Je to věc, kterou já osobně velmi prožívám a pevně věřím, že zvon bude sloužit řadě dalších generací,“ řekl starosta Březové Miroslav Bouda. Podle něj myšlenka areálu březovského hřbitova vznikla před 15 lety.

„Dnes se zde pohřbívá do země, je zde vsypová louka, urnový háj, prostě vše tak jak má být. K tomu je navazující kaple. Původně jsme uvažovali o klasické které jsou vidět všude. Nakonec však převládl názor, že by to měl být prostor, který by sloužil nejen smutečním obřadům,“ prozradil Bouda.

Zvony bývají v drtivé většině zasvěceny svatým. V Březové tomu tak není. „Na zvonu je výrazně vyrytý nápis Město Březová a to je pro mě to svaté slovo,“ říká starosta.

„Reakce většiny obyvatel je úžasná. Hřbitov začíná být místem, kde se scházejí pozůstalí. Už jsou tam vidět pravidelné návštěvy celých rodin. Řada z nich sem nechala přesunout ostatky svých blízkých z okolních hřbitovů, kde byly v minulosti. Hřbitov a poslední rozloučení jsou jedny z věcí, které prostě ke společenskému životu patří. V nové kapli už máme za sebou první dva smuteční obřady a už jen vychytáváme drobné detaily. Občas se na sociálních sítích najde někdo. kdo kapli kritizuje, ale myslím si, že nová generace už bude říkat Březová má krásnou kapli i hřbitov,“ uzavřel Bouda.