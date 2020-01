Pro město je to velká vzácnost. Tím větší, že si letos připomíná 100. výročí úmrtí této významné chodovské osobnosti. Obraz je v současné době v restaurátorské dílně a vidět ho bude mít možnost i chodovská veřejnost.

Velkou zásluhu na návratu obrazu zpět do Chodova má zejména chodovský historik Miloš Bělohlávek, který s potomky Carla Fenkla vedl opatrná jednání dlouhých pět let. „Obraz visel v rodinné vile chodovského starosty až do roku 1945, kdy jej členové rodiny ve chvíli, kdy museli Chodov a Československo opustit, narychlo vyřízli z rámu a jako jednu z mála rodinných památek odvezli do Německa. Potomci Carla Fenkla se rozhodli obraz věnovat městu Chodovu, kam podle nich patří,“ uvedl Miloš Bělohlávek.

V následujících měsících nechá Chodov obraz zrestaurovat. „Obraz si už do své péče převzal akademický malíř Jiří Matějíček. Právě ten vrátí plátnu v následujících týdnech a měsících zpět jeho původní podobu. Je symbolické, že se obraz do Chodova vrací zrovna v roce 2020, kdy si budeme připomínat sto let od úmrtí nejvýznamnějšího chodovského starosty,“ poznamenal Miloš Bělohlávek s tím, že v posledních třech staletích asi nikdo neovlivnil dějiny Chodova tolik jako právě první starosta Carl Fenkl.

Obyvatelé Chodova budou mít příležitost si obraz prohlédnout v kostele sv. Vavřince. „Poté bude zavěšen v kanceláři starosty,“ poznamenal starosta Patrik Pizinger. „Bude kontrolovat, jestli pracuji správně,“ doplnil s úsměvem. Dodal, že město se letos pustí i do opravy hrobky Carla Fenkla.