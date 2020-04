Covid-19 ale nabral druhý dech poté, co se nemoc objevila v mariánskolázeňské nemocnici. Jen za víkend mají Mariánské Lázně 29 nově nakažených. Ve městě tak bylo k pondělnímu ránu 51 nemocných. Přitom o týden dříve, k 19. dubnu, evidovali ve městě už pouhých 9 případů pozitivních na covid-19.

Převážnou část nakažených hlásí oddělení dlouhodobé léčebné péče v Nemocnici Mariánské Lázně. Karlovarský kraj dokonce požádal Ústřední krizový štáb, aby vyslal do zařízení vojáky.

„Nákaza se objevila u pacientů i zaměstnanců,“ uvedl krajský radní Jan Bureš. Pacienti jsou izolovaní, s mírným průběhem nemoci, bez teplot, jen s kašlem a všechno je pod kontrolou. „I tam jsme dodali ochranné prostředky a dalšími je ještě dozásobíme,“ uvedl radní.

„Nové případy nákazy jsou v současnosti izolovány v nemocnici samotné a nezvyšují tak riziko onemocnění pro ostatní občany města,“ uvedl starosta Mariánských Lázní Martin Kalina. S vedením nemocnice jsou krajský úřad, hygiena i město ve spojení. „Město prozatím požádali o pomoc s ubytování zaměstnanců, na čemž pracujeme,“ sdělil starosta. Podle vedení nemocnice jsou učiněna v maximální možné míře ochranná opatření proti dalšímu šíření nákazy. Zdravotníci jsou rozčleněni tak, aby byly pracovní týmy od sebe oddělené a tím se snížilo riziko vzájemného nakažení.

„Už jsem si myslela, že bude klid. Všichni jsme si oddechli a mysleli si, že máme vyhráno. Bohužel tady máme vysoký počet nakažených znovu. Je mi to líto. Ale strach z toho, že by se to dál šířilo mezi lidi, nemám. Všechny případy jsou izolované, tak snad bude brzy zase pokoj. Všem nakaženým přeji brzké uzdravení,“ řekla Alena z Mariánských Lázní. „Je to opravdu vysoký nárůst během několika málo dnů. Ale v nemocnicích a podobných zařízeních se asi dá předpokládat, že něco podobného jako v současné době u nás nastane,“ dodal Bohumil z Mariánských Lázní.

Na veřejnost pronikla informace, že se nákaza prokázala také v Domově pro seniory a Domě s pečovatelskou službou Mariánské Lázně. „V pobytových službách našeho zařízení k dnešnímu dni neevidujeme pozitivní výskyt covid-19 ani u personálu domova, ani u klientů,“ řekla ředitelka Jana Roubalová. Právě toto zařízení od začátku pandemie nastavilo přísná protiepidemiologická opatření. Jako jedno z prvních po dohodě s městem a zaměstnanci zavedlo například i to, že personál v domově přespává.

Nákaza se v Mariánských Lázních šířila ve vyšší míře v polovině března. Důvodem byla přítomnost jednoho z nakažených na plese.