Velmi emotivní bylo setkání těžce nemocné matky se svým synem. Konalo se totiž v kynšperské věznici, kde si muž odpykává šestiletý trest a osobní kontakt mezi nimi byl zřejmě poslední v jejich životě. Jeho maminka je klientkou prachatického hospice Sv. Jana N. Neumana a bála se, že svého syna už nikdy neuvidí na vlastní oči, neobejme, nerozloučí se s ním. Bylo to její největší a poslední přání, které chtěla ve svém životě splnit. A díky Sanitce splněných přání se dočkala.

Setkání těžce nemocné matky se svým synem v kynšperské věznici. | Foto: VSČR

Svého syna neviděla žena šest let a ještě se s ním setkat, patřilo k jejím posledním přáním. To se rozhodli v prachatickém zařízení nemocné ženě splnit a obrátili se proto na Asociaci samaritánů České republiky, která od začátku letošního roku realizuje projet Sanitka splněných přání. Ti nejprve zjiš´tovali možnost splnění tohoto přání a když vyřídili veškeré formality, šlo to ráz na ráz.

Zakladatelka a koordinátorka projektu Petra Homolová se svým kolegou nemocnou ženu naložili po osmé hodině ranní v hospici do speciální sanitky a vydali se vůbec poprvé k návštěvě blízkého, který tráví soudem vyměřený čas ve vězení.

"Michal P. vykonává šestiletý trest odnětí svobody a do konce trestu mu zbývají necelé dva roky. Ačkoliv se mu blíží termín projednání žádosti o podmíněné propuštění, se svou maminkou by se na svobodě už rozloučit nestačil. Jedná se o bezproblémového odsouzeného, který během pobytu ve vězení plnil příkladně veškeré své povinnosti a dnešní návštěva nemocné maminky je rovněž určitá forma odměny," říká mluvčí věznice Petra Bělíková.

Sanitka splněných přání je v republice unikátem. Je jednou ze dvou, které v republice jezdí a plní přání pacientům v paliativní péči, tedy komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovanou poskytovanou pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým.

I samotná sanitka se od těch běžných liší. „Máme tady speciální široké lůžko, které v normálních není. I povlečení jsme uzpůsobili, v normálních sanitkách také nenajdete kávovar. Tady vidí, kudy jedou, a cesta je příjemnější,“ říká mluvčí Záchranné služby Asociace samaritánů Petra Homolová.

Sanitku uzpůsobí také dětem. Na pacienta bude celou dobu dohlížet tým zdravotníků a dle potřeby i lékař. „Chceme přání plnit zdarma, ale jsme nezisková organizace a budeme závislí na externích zdrojích," dodává mluvčí.