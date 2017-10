Do Noci s Andersenem se loketské děti musí pročíst

Loket – Noc s Andersenem je sice ještě daleko, ale loketští nocležníci, kteří by se jí rádi zúčastnili, se už musí snažit teď.

Noc s Andersenem 2017 v loketské knihovně.Foto: Deník / Žippaiová Lucie

Do čtenářských pasů musí získat potvrzení o přečtených knížkách. Bez pasu se totiž nedá cestovat do Království Librínie, v něž se knihovna během této jedné noci proměňuje. „Pasy jsme začali vydávat od 13. září. Zatím je jich vydaných 36, ale pořád je šance si pas vyzvednout,“ informovala knihovnice Klára Rozsypalová. Cestovní doklad do Království Librínie se vydává ve dvou skupinách, 2. a 3. třída, 4. až 6. třída. V každém z pasů je opět výběr ze zhruba 50 titulů různých žánrů. Není povinnost číst pouze knížky z nabídky, možný je i vlastní výběr, ale schválený knihovníky. To aby si čtenáři vybrali knížky přiměřené svému věku. „Pro účast na Noci s Andersenem je nutné mít zapsáno minimálně šest knížek, z toho jedna může být knižní komiks a jedna básnická sbírka,“ upřesnila knihovnice.

Podmínky pro získání pasu se tedy nemění. Novinkou letos je možnost pro druháčky, kteří se čtením začínají, že mohou knížku číst společně s rodiči. Ti mohou předčítat, nebo se s dětmi střídat. „Důležité je, aby děti věděly, o čem knížka je,“ poznamenala.

I letos děti současně sbírají body, které potom promění za speciální peníze, librouny. A za ty si budou moci nakoupit na půlnočním trhu věci, které se jim budou líbit. „Body získávají za knihy, co přečtou navíc, za knížky s perlami. Letos nově jsou tři body, když přečtou knížku se souborem pohádek z celého světa,“ vysvětlila Rozsypalová.

Další body mohou přibýt za účast na akcích pořádaných knihovnou a také v soutěži. „Každý měsíc dostávají dobrovolný úkol navíc. Ty úkoly mají různá témata a jsou zaměřené hodně na čtenářskou gramotnost a čtení s porozuměním,“ doplnila.

Knížky do pasů získávají děti do 28. února. 18.ročník Noci s Andersenem proběhne v pátek 23. března 2018.