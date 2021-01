„Kniha je o mém dospívání v Sokolově, takové hořkosladké, povětšinou humorné vzpomínání na vyrůstání na maloměstě. A je pro každého, kdo si chce připomenout, jaké to bylo, dospívat a růst,“ říká autor.

Na otázku, jak se ke psaní dostal, odpovídá, že psaní se spíše dostalo k němu a odjakživa ho fascinovalo. „Myslím, že napsat a vydat knihu je sen téměř každého člověka, ale když si pak uvědomí, kolik práce, úsilí a odříkání za tím stojí, málokdo do onoho cíle dojde. O to raději jsem, že se mi to povedlo, a ještě víc mě těší, že mi moji poslední knihu vydalo právě renomované nakladatelství Druhé město,“ zdůrazňuje. Sokolováky, kteří si knížku přečetli, podle autora značně dojala. A to především díky možnosti identifikace.

„A tak si myslím, že je to dobrá investice, pokud se chcete na Sokolov podívat cizíma očima, ale zároveň to srovnávat s vlastní historií. Navíc jsou jména v knize povětšinou zakódována, a proto je zábavné zkoumat, kdo se za tím kterým jménem ukrývá a jestli třeba dotyčného či dotyčnou (ne)znáte,“ poznamenává autor.

Kniha je psána formou krátkých povídek, což vcelku odpovídá hektičnosti doby, jejíž ráz do značné míry určují sociální sítě.

Lidé ve Filipově okolí jsou prý povětšinou nadšení, což platí i o slam poetry. „Bohudík jsem obklopený samými kulturními lidmi,“ libuje si Filip, který momentálně žije v Plzni. Tam se dostal také ke slam poetry, a to v podstatě na doporučení.

A je hrozně rád, že se mu přimotala do života, neboť je to podle něj nesmírně obohacující disciplína.

Koupit jeho knihu není v současné době příliš jednoduché vzhledem k pandemii covidu. Buď je možné ji objednat na internetu, nebo si ji lidé ze Sokolova a okolí mohou bez poštovného pořídit v sokolovském muzeu, v Městské knihovně Loket a v dohledné době snad i v Městském domě kultury Sokolov.