Program nabídne celkem pětatřicet kapel. Hlavními hvězdami, které uzavřou denní programy, budou postupně němečtí thrasheři Kreator, švýcarská folk metalová skupina Eluveitie, německá legenda Running Wild a v neděli na závěr celého festivalu symfonic metaloví Within Temptation z Nizozemska se zpěvačkou Sharon den Adel. „Raritou bude vystoupení Running Wild, kteří často živě nehrají, v Čechách je to druhé vystoupení za posledních dvacet let. Každá z těch kapel má možnost připravit si vlastní scénu, pyroefekty a podobně, protože jako jediné hrají za tmy. A scéna, kterou jsem měl možnost vidět u Within Temptation, bude prostě ‚wow‘. Zvláštní požadavky měli kupodivu i Eluveitie a myslím, že to bude vystoupení, jaké u nás ještě od této skupiny k vidění nebylo,“ pokračoval Daron.

Vedle nabitého a pestrého programu, v němž vystoupí například i Doro Pesch, kapely Sonata Arctica, Freedom Call, Hypocrisy či Saltatio Mortis reprezentující metal různých žánrů, čeká návštěvníky festivalu i několik novinek. Vůbec poprvé se na Metalfestu bude platit bezhotovostně prostřednictvím čipu. „Funguje tak už řada festivalů u nás i v zahraničí. Fanoušek přijde se vstupenkou k okénku, kde dostane tradiční náramek, na který bude mít navlečený čip. Na ten si o kousek dál nabije buď hotovostně, nebo kartou finanční obnos. Od té chvíle už bude všude platit přes čip, pokud mu zbude nějaký kredit, bude si jej pak samozřejmě moct vybrat zpátky,“ popsal Daron jednu z novinek.

Jediné, co bude možné pořídit za hotovost, budou vstupenky. K dispozici budou na místě permanentky na celý festival i jednodenní pro ty, kteří nebudou moct dorazit na všechny dny.

Pokladny v nové zóně

Pokladny se letos stěhují od prostoru před vchodem do amfiteátru do nové zóny, která bude umístěna po levé straně silnice ve směru od města k zoologické zahradě. „Kromě pokladen a místa na dobíjení kreditu tam bude také úschovna, odpočinková zóna, hospoda s terasou či stánky s občerstvením,“ komentoval další změny.

Návštěvníci mají možnost si dojít vyměnit vstupenku za náramek, případně dobít kredit už ve středu, kdy se otevírají i první stánky s občerstvením. V noci na čtvrtek už bude otevřený i kemp.

K drobné změně dochází také u parkování, kde nebude možné odstavit auto v prostorech sousedících se zoo, jako to dělali návštěvníci dříve. „Společně s policií, městskou policií a pořadatelskou službou budeme vyžadovat, aby se parkovalo a stanovalo jen na nám vyhrazených místech. Za nedodržení bude hrozit odtažení vozidla nebo pokuta. Všem návštěvníkům doporučuji si prostudovat plánek areálu a řád festivalu, který je na našem webu. Nechceme nikoho otravovat, ale musíme respektovat, že v této lokalitě nejsme sami,“ uzavřel Daron.

