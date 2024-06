Meteorologové slibují v těchto dnech teploty, blížící se k tropické třicítce a dá se tak očekávat nástup pravého léta. Provozovatelé plováren i přírodních koupališť se tak spolu se začínajícími letními prázdninami chystají na nápor návštěvníků. Dobrou zprávou je, že mnohde ceny zůstávají stejné jako vloni a lidé se navíc mohou těšit na řadu novinek.

Koupaliště Michal | Foto: Deník/Roman Cichocki

Na Sokolovsku na přírodní vodní ploše Michal i na městském koupališti oficiálně zahájili provoz už v sobotu 1. června. Na ty pravé letní teploty však čekali do těchto dnů. "Základní vstupné zůstává stejně jako vloni a to 100 korun na celý den. Provozní doba je od 9 do 19 hodin. Návštěvníky naší plovárny čeká letos jedna malá změna. Odstranili jsme ostrov v bazénu i lávku k němu vedoucí. Dojde tak ke zvětšení vodní plochy a přibude takzvaný koupací záliv," říká správce městského koupaliště Karel Koutecký. Novinku jistě přivítají i ti, kteří v předchozích sezonách stěžovali na neukázněné návštěvníky plovárny. Ti si ostrůvek pletli s jídelnou. Obsadili ho a svačili na něm. Mnoho z nich si s následným nepořádkem hlavu nelámalo.

Před pár lety prošlo městské koupaliště zásadní rekonstrukcí za desítky milionů korun a zcela změnilo svůj vzhled. Jako jedno z mála v republice napouští nerezové vany pitnou vodou. A je to znát. Křišťálově průzračnou vodu nelze přehlédnout. I zde jsou samozřejmostí sociální zařízení a občerstvení. Nechybí brouzdaliště pro nejmenší děti a skluzavka do velkého bazénu. V nabídce nechybí lehátka ani beach volejbalové kurty. Oproti loňsku budou mít větší komfort i řidiči. K dispozici je jim nová parkovací plocha přímo u plovárny.

Rovných sto korun na základním vstupném, zaplatí také návštěvníci přírodního koupaliště Michal. Již tradičním lákadlem je nejdelší venkovní tobogán v Čechách. Řadu dětí, ale i dospělých láka také dlouhá trojskluzavka. Obě tyto atrakce jsou včetně písčité pláže dominantou celého areálu. Nechybí zde sociální zařízení ani občerstvení. Pro aktivní jedince je zde řada sportovišť. Sportovní náčiní rádi za poplatek zapůjčí. Provozovatelé areálu nachystali i řadu novinek. V první řadě zareagovali na postřehy návštěvníků, kterým ve velkém areálu koupaliště chybělo více stínu.

"Šli jsme přírodní cestou a vysázeli zde 42 stromů. U občerstvení jsme zase nechali postavit velkou pergolu, která také poskytne více stínu než slunečníky, které tam byly dosud. Sezonu zahájíme až bude vhodné počasí. Zájemci o koupání na Michalu ať sledují naše webové stránky či sociální sítě. Budeme je pravidelně informovat. Z dalších novinek mohu zmínit rozšířené dětské hřiště s novými atrakcemi, nový workout pro ty co si chtějí zacvičit, a v klidové zóně našeho koupaliště jsme zrušili košíky, které jsou populární zejména u Baltského moře a nahradili je klasickými lehátky se slunečníky," říká jednatel koupaliště Michal Jiří Štěpán.

Kde ostrůvek v podobě plovoucího pontonu naopak přibyl, je Dobrá voda u Chodova. V průběhu letní sezóny bude sloužit jako odpočinkové místo pro plavce či pro opalování a vodní radovánky. Ponton má rozměry zhruba pětadvacet čtverečních metrů, do vody vedou jedny schůdky. Na jeho montáž přijela i těžká technika, do středu Bílé vody jej pak pracovníci dodavatelské firmy odtáhli na nafukovacím člunu. Ostrůvek nechalo město nainstalovat v rámci loňského participativního rozpočtu, kdy si ho přáli Chodováci a při hlasování se dostal na přední pozice. Koupání zde je zdarma, nechybí občerstvení a toalety.

Na Chebsku míří hodně lidí na městské koupaliště Dřenice, které se nachází u břehů přehradní nádrže Jesenice. Mají zde dlouhou písčitou a travnatou pláž, pozvolný přístup do vody, řadu atrakcí a sportovních možností. Návštěvníci tu najdou sprchy, šatny, záchody, občerstvení i půjčovnu sportovního vybavení. Pro děti je k dispozici dětský koutek s brouzdalištěm a atrakcemi, pískoviště. Dospělí ocení zase několik beach volejbalových hřiště, nechybí ani hřiště na plážový fotbal, fotbalové hřiště, stolní tenis anebo pétanque.

Na Karlovarsku bude v těchto v kurzu koupaliště Rolava. V areálu je k dispozici nespočet sportovních aktivit včetně in line dráhy. V pátek zde navíc začíná fungovat stanové městečko pro batůžkáře, kteří míří na největší kulturní akci jíž je filmový festival v Karlových Varech. Koupaliště tvoří dvě přírodní vodní plochy takzvaného Mlýnského rybníka, z nichž menší část je určena dětem. Z velké vodní plochy se dostanete lávkou na ostrůvek, na druhý menší lze pouze doplavat. Během posledních let byly břehy vodních ploch i obou ostrovů kompletně opraveny. Postaveno bylo i nové molo, využívané zejména sportovci při konání závodů. Areál Rolava je zároveň přírodním koupalištěm. Ve vodě plavou menší rybičky, které pomáhají čistit vodu a požírají řasy. Koupání je na vlastní nebezpečí.