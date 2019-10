Za peníze, které se doposud podařilo vybrat, zvonař opraví nynější, nejmenší zvon Svatý Florián, který jediný po válce zůstal. A právě on už by mohl letos na Štědrý den zvonit.

„Díky různým benefičním akcím, koncertům a kasičkám se nám doposud podařilo vybrat přibližně 196 tisíc korun,“ říká iniciátorka obnovy zvonů a hlavní organizátorka sbírky Jitka Hlavsová. Lidé mohou přispívat na transparentní bankovní účet u ČSOB 286 671 837/0300 či do pokladniček v kostele sv. Václava, na hradě, v městské knihovně, v Galerii Café v Lokti. Po celé léto byly kasičky umístěny i v amfiteátru, kde se konalo Loketské kulturní léto.

„Byl se tu podívat zvonař Rudolf Perner z německého Plavna a udělal nám rozpočet na výrobu tří nových zvonů a zrestaurování toho čtvrtého. Vyšlo to na necelé dva miliony korun, což je méně, než byl původní předpoklad,“ vyčíslila Jitka Hlavsová. Původní odhad byl o milion vyšší. Pokud by se podařilo vybrat tři miliony, mohl by se ve zvonici objevit ještě další zvon. Podle slov zvonaře by se tam ještě vešel. „Třeba zrestaurovaný zvon povzbudí Lokeťany, aby přispěli. Když už to jednou dokázali po 1. světové válce,“ věří Hlavsová.

Původní čtyři zvony zmizely z kostela během 1. světové války. Po ní byly obnoveny. Druhou světovou válku pak ´přežil´ jen nejmenší z nich, Florián. „Jako mladý si pamatuji, že kostel zvonil v 10 a 18 hodin,“ zavzpomínal i Lokeťák Miloš Rybař. Zřejmě někdy na počátku 60. let však zvonění ustalo.