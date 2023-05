Fotbal má v Sadově velkou tradici. Díky novým kabinám bude mít sport v této malé obci velký potenciál.

Do Sadova se sjely legendy fotbalu. Obec zprovoznila nové zázemí pro sportovce | Video: Jana Kopecká

Takovou slávu, jaká se odehrála v malé obci Sadov na Karlovarsku, místní asi ještě nezažili. V sobotu 13. května zde totiž slavnostně uvedli do provozu nové kabiny ve sportovním areálu. Akce nazvaná Sadovský den fotbalu, který začal už ve 14 hodin, se účastnilo i mužstvo Football stars, jehož členy jsou české fotbalové legendy. Ty nastoupily v půl páté proti fotbalistům Sokolu Sadov. A místní tak na vlastní oči mohli vidět, jak to s míčem umí fotbalové hvězdy, jako například Horst Siegel, František Dřížďal, David Kozohorský, Josef Němec. Celou akci pak moderoval Jaroslav Sypal.

„S výstavbou kabin jsme začali v červnu roku 2021 a stála 13 milionů korun. Pokoušeli jsme získat na tuto stavbu dotaci, ale nebyli jsme bohužel úspěšní. Celou investici tak uhradila obec z vlastního rozpočtu, který se pohybuje jen kolem 20 milionů ročně. Zvládli jsme to i díky finančním rezervám, které Sadov má,“ uvedl místostarosta obce Ladislav Ludvík.

Dvory zaplnily stovky psů. Závodiště hostilo jubilejní krajskou psí výstavu

Nové kabiny prioritně slouží místním fotbalistům. Právě fotbal má totiž v obci velkou tradici a tudíž i podporu. Kabiny budou sloužit ovšem i těm, co si do areálu přijdou zahrát tenis. Ten totiž disponuje i tenisovými kurty. „Zázemí v nich najdou ale i hasiči, kteří zde trénují. Areál hojně využívají také okolní kluby, hlavně děti, a to i během zimy. Počítáme, že právě díky vybudování nových moderních kabin se u nás nyní rozjede více práce s mládeží, a to nejen s tou požární, ale pochopitelně i sportovní. Proto jsme otevření kabin pojali jako velkou slávu,“ upřesnil sadovský místostarosta, který připomenul, že nové zázemí nahradilo to původní postavené v 70. letech v akci Z, které už dosloužilo a nebylo opravitelné.

V budově s kabinami je navíc i nová klubovna, jejíž kapacita je třicet míst. V ní se nachází bar i plátno s velkoplošnou projekcí, na němž bude možné sledovat aktuální sportovní klání v televizi. V současné době tak půjde především o hokej, protože právě začalo mistrovství světa v hokeji.

„Do budoucna plánujeme ještě další rozšíření sportovního areálu, kolem něhož povede vedle cyklostezky i dráha pro in – line bruslaře. Také počítáme s vodní plochou jako odpočinková zóna,“ dodal místostarosta Ludvík. Už nyní se zde vedle velkého fotbalového hřiště nachází nové hřiště s umělým povrchem, workoutové hřiště, streetball, tenisová stěna a dětské hřiště.