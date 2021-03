Osiřelý komín vnitrobloku u sokolovského dopravního terminálu je minulostí. V úterý ho totiž obsadil čáp a hned se stal oblíbenou atrakcí. Je zde zhruba už po čtvrté a z toho dvakrát se jim zde dokonce povedlo přivést na svět mladé.

Do Sokolova přiletěl čáp. Kolem už krouží samička | Foto: Deník/Roman Cichocki

"Tak už máme i my zase zpět čápa. Po Chebu a Kynšperku přiletěl i do Sokolova. Zatím je sám, ale kroužil tady i další, třeba to bude samička. Jako vždy obsadil komín u Okresní správy sociálního zabezpečení, potažmo u Kubátů," konstatovala Jana Pechová, která zde pracuje v jedné z kanceláří.