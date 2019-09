Téměř půl století je zámek ve Valči bez originálů soch od Matyáše Brauna. Po ničivém požáru v roce 1976 byly vzácné sochy přestěhovány do Kladrub a ve Valči je nahradily kopie. Ještě před zimou budou ale originály navráceny zpět. Řekl to kastelán Tomáš Petr.

„Umístíme je do lapidária v zámecké kovárně, které k těmto účelům nyní připravujeme,“ informoval. Do této doby bylo v těchto prostorách skladiště. „Vymalovali jsme a nyní opravujeme podlahy. Příští rok bychom chtěli lapidárium otevřít,“ dodal kastelán Petr.

Osud valečského zámku i Braunových soch je pohnutý. Byl postavený na začátku 16. století, po druhé světové válce sloužil na čas válečným veteránům, v 50. letech korejským dětem a následně až do roku 1976, kdy ho zachvátil požár, dětskému domovu. Od té doby je ve správě Krajského střediska ochrany přírody, dnešního Památkového ústavu.

Do zámeckého parku byly umístěny kopie Braunových soch, sedm z nich ale bylo v roce 2004 ukradeno, a tak je památkáři umístili do zámku. Do parku se část z nich vrátila v roce 2008, kdy byl areál už lépe střežen.

Vedení obce navrácení originálů jednoznačně vítá. „Pochopitelně tento krok chválíme a vítáme. Přispěje to nejen k větší návštěvnosti, ale samozřejmě i k prestiži našeho města,“ komentoval událost starosta Valče Aleš Kubísek.

Do dnešní doby se zámek nepodařilo vrátit do jeho někdejší krásy. Restaurátorské práce ale pokračují neustále. Valeč byla dokonce parlamentem zařazena do programu Restart. „V rámci něj bylo schváleno, že valečský zámek by mohl dostat až 280 milionů korun, a to konkrétně na vybudování Centra turistiky Karlovarského kraje,“ upřesnil kastelán Petr. Zatím ale není jisté, kdy by se s tím mělo začít.

Jasnější obrys má už ale rekonstrukce zámeckého skleníku, který je jednou z dominant Valče. „Ministerstvo kultury už na tuto obnovu vyčlenilo třicet čtyři milionů korun. Jsme trochu ve skluzu, stále řešíme projektovou dokumentaci. V únoru ale chceme vyhlásit výběrové řízení, abychom mohli na jaře s obnovou skleníku začít,“ dodal valečský kastelán.

Po rekonstrukci by skleník měl plnit svou původní funkci budou se v něm pěstovat rostliny pro zámeckou zahradu, má mít ale také palmovou okrasnou část. „Máme v plánu, že v něm bude restaurace. Lidé si sednou pod palmu a dají si kafe. Součástí by měla být ale také venkovní terasa, ze které bude unikátní výhled na Valeč a okolí,“ uzavřel Petr.