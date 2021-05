Opravy a investice do mateřských, základních a umělecké školy ve městě vyjdou letos Sokolov na desítky milionů korun. Ředitelé škol si sami vybrali, co opraví či postaví. Zřizovatelem škol je město Sokolov a jednu prioritu vždy ředitelům odsouhlasí.

„Platí přitom to samé co v minulosti. Ředitelé těchto zařízení si sami určují vždy jednu prioritu, kterou my považujeme takzvaně za nedotknutelnou. Oni tak vědí, že věc, kterou potřebují nutně opravit, je v plánu investic na prvním místě a udělá se,“ potvrdil místostarosta Sokolova Jan Picka.

Zmíněné práce jsou kvůli technologiím a stavebnímu ruchu realizovatelné v drtivé většině až o letních prázdninách. Nejinak tomu bude i v této mateřince.

"Hlavní práce, kdy se bude například strhávat a odvážet ze střechy starý povrch, proběhnou v době, kdy je školka kvůli dovoleným zavřená," říká ředitelka mateřské školy Jana Hegedüsová. Jde o dopředu plánovaný termín od 1. do 25.července. Poté se děti vrátí do školky. Důvod opravy ploché střechy je jasný. "Její stav byl špatný a zatékalo do ní," dodala ředitelka.

Školka letos ještě investuje spolu s městem do herní plochy s bezpečným dopadovým povrchem. Na akci je připraveno 292 tisíc korun.

Město ještě nad rámec elektronického nástroje e-zak, kde se může každý seznámit s informacemi o vypisovaných zadávacích řízeních, oslovuje firmy, se kterými má dobré zkušenosti. Jde o to, aby si firmy všimly, že tam ty zakázky jsou, a popřípadě se přihlásily do výběrových řízení.