Desetičlenná odborná porota rozhodla o ocenění 25 jednotek a 25 sborů dobrovolných hasičů z celé České republiky za profesionální provedení zásahů, mezi které patří i hašení požárů domů, pomoc při dopravních nehodách, při likvidaci následků tornáda nebo za preventivní a výchovnou činnost.

Na řadu nyní přichází veřejnost, která svým hlasování rozhodne o výsledném pořadí všech oceněných. Finalisté na prvních třech místech k ocenění díky partnerům ankety obdrží finanční a věcné dary v celkové hodnotě přesahující 2,4 miliony korun.

Na Chebsku se mezi nejlepší dostal Sbor dobrovolných hasičů Teplá. „Jsme vybraní a spadáme pod Západočeský a Jihočeský kraj. Dostali jsme se mezi nejlepší a teď potřebujeme podporu veřejnosti. Závisí to vlastně na počtu zaslaných sms,“ říká starosta Sboru dobrovolných hasičů v Teplé Zdeněk Purkyt.

Dobrovolní hasiči z Teplé se dostali do povědomí při koronavirové pandemii. „Do této soutěže jsme se dostali díky naší pomoci při koronavirové uzávěře, která tu byla v době tvrdého lockdownu. Ve sboru jsme se s kluky domluvili, že policii a vojákům pomůžeme. Sám jsem byl v armádě, tak vím, co znamená mráz mínus dvacet, a v té době tomu tak opravdu bylo,“ popisuje.

Hasiči vojákům a policistům denně vozili teplé jídlo. „Dokonce jsme jim dělali i řízky a saláty. Dobu, kdy hodně lidí umíralo na covid jsem nesl těžce, bylo mi to moc líto. Díky tomu, že mám dobrou spolupráci s firmou Hollandia, tak jsem mohl s našimi dobrovolnými hasiči alespoň vozit jako sponzorský dar do chebské a sokolovské nemocnice paletu drinků. Cítil jsem to jako svou povinnost. Za to, jak se o nás zdravotníci starali, za tu práci a ochotu. Když jsem komunikoval s ředitelem chebské nemocnice, tak musím konstatovat, že to byl opravdu nářez, co museli prožívat,“ dodává.

Dobrovolní hasiči z Teplé v době covidu také rozváželi důchodce na různé testy, nákupy, a podobně. Lidé je teď mohou podpořit hlasy, které lze zasílat až do 20. října. Hlasování probíhá dvěma způsoby. Prostřednictvím hlasovacího formuláře přímo na stránkách ankety www.adhr.cz.