Pro návštěvníky a hlavně děti tam čeká nejedno překvapení, které jim zpříjemní výlet nebo cestu za poznáním okolní krajiny. Zajímavý je i navazující projekt, který veřejnost upozorňuje na to, že při takto tráveném volném čase vlastně nepotřebují auto.

"Na nově budované stezce, kterou dobrovolníci rozšiřují, čeká hlavně děti překvapení ve formě dřevěných soch zvířátek. Budou tam umístěny lavičky a opraven lesní pramen. Součástí procházky je i vyhlídka na Krkavčí skále," říká jedna z organizátorek Ivana Černíková. A pokračuje s tím, že mají novinku i pro příznivce hradu Hartenberg v Hřebenech, a nejen pro ně.

"Připravujeme projekt s názvem Na hrad bez auta. Návštěvník nechá auto doma a využije k prohlídce hradu cestu vlakem. Ze Sokolova nebo Kraslic do Luhu nad Svatavou a z tamní zastávky pak pěšky do Hřeben. Cesta trvá zhruba 40 až 50 minut a bude to určitě i pěkný a nenáročný výlet pro rodiny s dětmi," dává tip na výlet Černíková.

"Na svůj nápad a projekt obdrželi dobrovolníci grant. "V dubnu tohoto roku byl jejich projekt Spojujeme osady vybrán komisí a z projektu České spořitelny Dokážeme víc, ve spolupráci s Nadací Via, jsme obdrželi grant na jeho realizaci," pochlubila se úspěchem Černíková.

Tento program podporuje projekty, díky nimž vzniknou například místa k setkávání, komunitní centra a zahrady. Projekty, které opravují drobné památky, upravují zanedbaná místa, společné proměny parků, výsadba stromů či alejí. Jde o projekty, které vedou k oživení ulic a náměstí nebo jde o dobrovolnicky pořádané nekomerční kulturní akce nebo sousedská setkávání a komunitní dílny.

"Vzhledem k tomu, že projekt je postaven na dobrovolnictví a část nákladů na realizaci projektu spočívá v samofinancování, zveme všechny, kdo se chtějí podílet na úpravě stezky na brigádu a ti, kteří by chtěli přispět finančně, mohou tak učinit osobně, nebo na účet č. 235952065/0600. Za všechny příspěvky mnohokrát děkujeme," dodala Černíková.

Celý projekt bude zakončen na podzim tohoto roku závěrečnou slavností, na kterou všechny dobrovolníky, sponzory i příznivce pořadatelé zvou. Stejně tak je zvou do facebookové skupiny Spojujeme osady, kam vkládají informace.