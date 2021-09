Hlavně děti tam čeká nejedno překvapení, které jim zpříjemní výlet nebo cestu za poznáním okolní krajiny. Zajímavý je i navazující projekt, který veřejnost upozorňuje na to, že při takto tráveném volném čase vlastně nepotřebují auto.

Pracovali na něm několik měsíců místní dobrovolníci. Stezku vyčistili od nánosů lesní hmoty a v některých místech jí i rozšířili. Objevují se na ní sochy dřevěných zvířátek z dílny řezbáře Antonína Dorazina z Abertam. Jejich zakotvení a instalace piknikového posezení dala nejvíc práce. Některá místa stezky jsou také schůdnější. Je to například vodní strouha pod Krkavčí skálou.

"Na realizaci jsme obdrželi grant z projektu České spořitelny Dokážeme víc, ve spolupráci s Nadací Via. Tento program podporuje projekty, díky nimž vzniknou například místa k setkávání, nebo projekty, které upravují zanedbaná místa. Podporuje to, co přispívá ke zlepšení mezilidských vztahů v sousedských komunitách, posiluje jejich soběstačnost a zvyšuje kvalitu veřejného prostoru," říká jedna z organizátorek Ivana Černíková.

Projekt je však postaven na dobrovolnictví a část nákladů na jeho realizaci spočívala v samofinancování. Oslovili tak několik místních firem a podnikatelů, kteří finančně přispěli. A protože stezka končí jen kousek od místního hradu Hartenberg, spustili v srpnu organizátoři další projekt s názvem Na hrad bez auta.

Návštěvník nechá auto doma a využije k prohlídce hradu cestu vlakem. Vystoupí na vlakové zastávce Luh nad Svatavou a po lesní stezce se vydá pěšky na hrad. Cesta trvá, podle typu chůze a přestávek u dřevěných zvířátek, 20 až 40 minut. Ti, kdo se prokáží u průvodce hradu aktuální vlakovou jízdenkou, obdrží malou upomínku.

"Je to určitě i pěkný a nenáročný výlet pro rodiny s dětmi. Chtěla bych poděkovat všem, kdo se na projektu podíleli. Těm, kteří věnovali svůj čas a práci, i těm, kteří finančně přispěli, aby se projekt zrealizoval a povedl," dodala Černíková.