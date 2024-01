Budou také nápomocni Sokolovské bytové, městským úředníkům či policii. K dispozici budou mít i přenosný defibrilátor AED pro první pomoc a proškoleni jsou i pro případ nutné evakuace například při požáru. Jejich působení je po dobu tříletého projektu je pro nájemníky zdarma. Poté se vše vyhodnotí a rozhodne co dál.

"Jde o pilotní projekt prevence kriminality s názvem Domovník preventista. Jedná se o projektový záměr Městské policie Sokolov, který je zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů, kriminality a ochranu veřejného pořádku ve městě Sokolov," potvrdil starosta města Petr Kubis.

Projekt je tříletý a většinu nákladů ve výši 15 milionů korun zaplatí městu dotace z operačního programu Zaměstnanost. Podíl města za tři roky bude zhruba 1,4 milionu korun. Celkem devět nových domovníků preventistů, bude zajišťovat pořádek, bezpečnost a služby, včetně poskytnutí první pomoci, na níž budou vyškoleni. Působit budou ve dvou městských objektech. Prvním je věžový dům v ulici Slavíčkova, kde žije přes osmdesát rodin. Druhým pak dům seniorů v ulici Jiřího z Poděbrad na sídlišti Vítězná, kde je zhruba 200 nájemníků. V objektech byly zřízeny i recepce.

Přítomnost domovníků by měla odradit i případné zloděje, kteří často vyhledávají sklepy či společné prostory takto velkých a anonymních věžových domů. "Domy jsme vybrali tyto dva z toho důvodu, že věžák je vlastně taková malá vesnice. Do domu pro seniory se zase snaží dostat především bezdomovci. Poté obtěžují tamní klienty, kteří se tím pádem necítili v bezpečí," dodal Kubis.

Nájemníci těchto dvou objektů jsou obeznámeni s tím, že jim bude zřízena nová služba v podobě domovníků preventistů. "Většina z nich se na ně těší a jsou rádi, že je budou v domě mít. Našli se samozřejmě i jedinci, kteří namítali, že je budeme jako velký bratr hlídat. Myslím, že na společných schůzkách jsme si to vyříkali a snažili se i tyto lidi přesvědčit, že je to pro ně přidaná hodnota navíc. Mohou s nimi spolupracovat či se na ně obracet s případnými podněty," řekl velitel městské policie Radek Neděla.

Jedním z domovníků je i Vlastimil Schovanec. "Mám tu výhodu, že bydlím přímo v objektu. V minulosti jsem pracoval jako ostraha pro různé společnosti, takže jsem se přihlásil. Přišlo mi to jako zajímavá nabídka práce," řekl. Zároveň potvrdil, že i on byl několikrát svědkem toho, jak se jim do domu snažili dostat a i dostali bezdomovci. "Ano, několikrát jsem je v minulosti vykázal z domu," dodal Schovanec.

Zdroj: Cichocki Roman

Mezi devíti novými domovníky jsou i dvě ženy. "Jsme tu proto, abychom lidem poradili, pomohli vyřešit problém, pokud to bude v naší kompetenci. Jsme tu pro ně," potvrdila jedna z domovnic Monika Hašková. Radní Sokolova Iva Kalátová upozornila, že nájemníky nebudou stát noví domovníci ani korunu.

"Zaslechla jsem už podobné fámy, tak bych ráda zdůraznila, že lidé v těchto domech nebudou za domovníky po dobu tříletého projektu vůbec nic platit," řekla Kalátová. Během této doby a po ní se zástupci města, respektive městské policie, sejdou s nájemníky a budou o celém projektu diskutovat. Pokud bude úspěšný, budou se hledat finanční zdroje na jeho pokračování.