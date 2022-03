Hnízdiště mají zajistit jeho adekvátní ochranu. Dnes rorýsi hnízdí výhradně na vyšších stavbách, ponejvíce v panelových domech, nejčastěji ve městech. Na rozdíl od ostatních ptáků rorýsi nepoškozují vzhled budov stavbami hnízd ani exkrementy, proto je jejich soužití s člověkem prakticky bezproblémové.

Březová má výhodu v tom, že kulturní a sportovní činnost zde vždy žila

Na práce ve třech domech v ulici Pod Háječkem, by postupně měly navázat i další objekty v ulicích Heyrovského a Sokolovská. Celkově projde rekonstrukcí deset bytových domů, ze kterých je šest zcela zničených a v uplynulých letech byly zazděné. Zbývající čtyři domy jsou v lepším technickém stavu, ale nejsou zatepleny.

“Samotná rekonstrukce nebude nijak zásadně zasahovat do dispozice jednotlivých domů, kde jsou malometrážní byty 1+1 nebo 2+1. Právě po těchto bytech je nyní největší poptávka a naším cílem je, aby vyhovovaly současným standardům pro bydlení,” potvrdil před rekonstrukcí Josef Bucifal, jednatel společnosti SUAS Real Estate

Součástí stavby je i snížení energetické náročnosti budov, které byly postaveny v poválečném období.

Zhruba dvě stě bývalých městských bytů i s nájemníky prodal Sokolov před 20 lety soukromému majiteli. Město se tak chtělo zbavit problémů s neplatiči. Nový majitel, firma z Liberce, některé z panelových domů opravil, jiné nechal chátrat dál. Z naprosto zdevastovaných bytových jednotek si lidé udělali skládku odpadu. Jinde bydleli bezdomovci. A horký brambor, který se Sokolovu vrátil jako bumerang, byl zpět. A bylo ještě hůř, protože domy vlastnil někdo jiný. Sokolov proto začal jednat o jejich odkoupení zpět. Nedohodl se však na ceně. Poté do jednání vstoupila Sokolovská uhelná, která nemovitosti koupila. Některé z nich pak obratem prodala městu. To některé z nich zbouralo a na jejich místě chce parkoviště.

Sokolováci jsou rádi, že se začalo něco dít. "Když přijeli známí, nechápali, co to tu máme. Styděla jsem se. Teď to konečně zmizí a ještě budou k dispozici byty. Firma si jistě ohlídá, koho do nich nastěhuje," říká Nikola Satlerová ze Sokolova.