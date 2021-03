Přestože existuje důkladný návod právních expertů, že lze nemocné převážet do Německa i bez vládního posvěcení, kraj se k tomu neodhodlal. Jejich přesná analýza přesto hnula s ledy a vláda začala o převozech pacientů do Německa mluvit. I když u toho zatím zůstalo. Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek řekl Deníku proč.

Vláda podle vicepremiéra Jana Hamáčka uvolnila převoz těžce covidních pacientů do Německa. Přivítal jste to? Karlovarský kraj dlouho o tento krok usiloval, a dokonce má na to vlastní usnesení…

Karlovarský kraj o to usiluje dlouhodobě, opakovaně jsme v té věci apelovali na premiéra a ministra zdravotnictví, kontaktovali jsme konzulky v Drážďanech a v Mnichově, obrátili jsme se na představitele příhraničních okresů, aby definovali možnou kapacitu pro naše pacienty. Nakonec stát zařadil nabízenou kapacitu lůžek ze Saska a Bavorska do kapacity Národního dispečinku lůžkové péče s tím, že bude možné tato lůžka pro transporty využít.

Dokáže kraj splnit podmínky, jimiž Národní dispečink lůžkové péče podmiňuje převoz pacientů do zahraničí? Kolik jich je?

Dostali jsme 15 pokynů a zásad pro transporty a musím říci, že ta procedura přípravy převozů je velmi komplikovaná. V současnosti zjišťujeme, jestli je vůbec transport včetně všech administrativních a procesních povinností proveditelný.

Německá strana si určitě klade také své požadavky. Jaké to jsou? Je kraj schopen je dodržet?

Žádosti o zahraniční pomoc musí být vloženy do evropského informačního systému rychlého varování, ale pro to musí nemocnice vyplnit potřebnou tabulku s celou řadou údajů v angličtině, dále německá strana chce detailní informace o pacientovi a typu péče v německém jazyce. K tomu dále je třeba průvodní dopis, řada kontaktních údajů, organizace přepravy a podobně.

Jednáte i vy sám s německou stranou? Nebo se kraj podřizuje nařízením vlády a Ministerstva zdravotnictví?

V okamžiku, kdy převzal Národní dispečink lůžkové péče nabízenou německou kapacitu do své kompetence, bychom nechtěli systém narušovat tím, že budeme partyzánsky jednat o převozech „oklikou“. Ale samozřejmě řešíme i to, že není možné, aby administrativní bariéra stála v cestě záchraně zdraví a životů.

Lůžková kapacita karlovarských nemocnic je téměř vyčerpaná. V kraji během února zemřelo o 161 lidí více než před rokem se všemi diagnózami dohromady. Jsme nejhorší ze všech krajů a covid brutálně útočí i na mladší ročníky. Nepodcenili jste situaci?

V žádném případě jsme situaci nepodcenili. A velmi nerad to slyším, je to nefér vůči všem zdravotníkům a dalším složkám včetně dobrovolníků, kteří podávají nadlidské výkony. Naopak jsme velmi hlasitě upozorňovali vládu a stát na to, jak se stav v našem regionu zhoršuje. Nicméně jsme se stali jedním z prvních míst, kde zaútočila britská mutace viru, v jejímž případě se nákaza šíří podstatně rychleji. A snažíme se všemi silami její dopady zmírnit. Bohužel doplácíme na chaotické řešení pandemie ze strany státu a překotné, často nekoncepční zavádění opatření, nařízení, která nedoprovází dostatečná informovanost veřejnosti.