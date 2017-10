Doplatek na bydlení v Sokolově končí. Žadatelé půjdou do jiných měst

Sokolov – Jako první město v republice nebude Sokolov vyplácet sociální dávku doplatek na bydlení. Chce tak zamezit přísunu problémových lidí do regionu. Město prozatím určilo tři lokality, kterých se to bude týkat. Od soboty tam totiž platí opatření obecné povahy, které má pomoci v boji proti takzvaným obchodníkům s chudobou.

„Na celé akci jsme pracovali od března tohoto roku. Spolu s Agenturou pro sociální začleňování, sociálním odborem, policií a dalšími jsme zjišťovali, v jakém měřítku je v Sokolově provozován obchod s chudobou. V pondělí odesíláme na úřad práce. Vše bylo vyvěšené na úřední desce, žádná námitka nepřišla,“ řekl starosta Sokolova Jan Picka.

Místostarostka pro sociální oblast Renata Oulehlová říká, že město už vyčerpalo všechny možnosti. „Proběhlo nespočet jednání. Žádali jsme o pomoc kraj a byli i na Úřadu vlády. Tam jsme zjistili, že jsme na to sami. Senátem prošla novela zákona a tak jsme do toho šli. Nechceme zde lidi, kteří nechtějí pracovat a žijí jen ze sociálních dávek. Také nechceme, aby se to dotklo toho koho nemá,“ podotkla Oulehlová.

Vedení města přiznalo, že zvažovalo celoplošný zákaz v Sokolově. Nakonec vybrali společně s dalšími orgány tři lokality. Do první spadají ulice Heyrovského, Hornická a Sokolovská. Druhá je Nádražní, Sv. Čecha a U Divadla. A do třetice jde o Jelínkovu, Kosmonautů, Švabinského a Závodu Míru.

Krajský radní a místostarosta Sokolova Karel Jakobec potvrdil, že dohoda prošla bez problému napříč politickým spektrem. „Vadí nám, že miliardové doplatky státu končí u spekulantů,“ konstatoval. Podle něj je Sokolov zřejmě prvním městem v republice, kde podobné opatření zavedli. Spolu s ním ví ještě o severočeské Bílině, která byla v opatřeních stejně či podobně daleko jako oni.

Podle třetího z místostarostů Pavla Rybáře to není celorepublikový problém a dovolat se tak řešení na centrální úrovní nešlo. "Chceme eliminovat přísun problémových lidí do regionu," řekl.

Opatření se bude týkat nově příchozích lidí do zmíněných lokalit. U těch stávajících však hrozí, že po uplynutí stávající smlouvy na dobu určitou, dostanou novou a i na ně se bude tím pádem pohlížet jako na nové nájemníky.

Vedení Sokolova také tvrdí, že je schopno rozšířit oblasti kde bude toto opatření platit. To pro případ, že by spekulanti chtěli provozovat takzvaný obchod s chudou o kousek dál.

„S úřadem práce však budeme všechny žádosti posuzovat individuálně,“ říká Oulehlová. Podle ní se díky sociálně nepřizpůsobivým lidem snižuje hodnota života v obci. „Odráží se to i ve škole mezi dětmi. A to co musí zažívat pracovníci sociálního odboru je hodně smutné,“konstatovala. Na otázku co si myslí, že bude následovat odpovídá starosta Sokolova na rovinu: „Půjdou do jiných měst.“

Lidé v lokalitě U Divadla souhlasí. „Sebrat spekulantům doplatky. Za 2+1 chtějí až devět tisíc. Běžte se podívat do těch bytů. Katastrofa. Jak si můžou dovolit tohle nabízet k bydlení. Vydělávají velké peníze a do bytů je neinvestují,“ říká Jiří Bílý, který sem jezdí za příbuznými či kamarády ze sousedního okresu na návštěvu a na rozdíl od nich se proto nebál mluvit.

Podle svých slov by do lokality U Divadla nešel nikdy bydlet. A kam tedy jít pokud skončí doplatky? "Nevím. Museli by příbuzní pomoci. Město nám byt nedá. Jednou jste černej a nemáte takovou šanci jako ostatní," dodal Bílý.

Ve stejné lokalitě některé firmy podnikají. Jak oni koukají na soužití s místními lidmi? "Ze začátku byly s místními problémy, hlavně kvůli parkování a vjezdu na soukromý pozemek firmy. Teď už se to uklidnilo. Občas sem vlítnou děti a sprostě nadávají, ale jinak je klid," říká Zuzana Stulíková, která má v ulici obchod s potřebami pro truhláře a kutily.

Další z oslovených Sokolováků si myslí, že která města budou v podobných opatření pomalá, tam se problémoví lidé nastěhují a zůstanou. První doplatky na bydlení mohou být v Sokolově zastaveny už od příštího měsíce.

A co na to okolní města? "Zatím se nás to až tak úplně netýkalo, ale to neznamená, že se tímto problémem nezabýváme. Naopak zabýváme," říká kraslický starosta Roman Kotilínek. Podle něj má například v nejbližší době vedení města schůzku s chebským podnikatele Miroslavem Matuškem. Ten vlastní na kraslickém sídlišti Sever zhruba 24 bytových jednotek, které jsou nově rekonstruované. V minulosti v nich bydleli sociálně nepřizpůsobiví občané a dva vchody prakticky vybydleli. Ty jsou nyní prázdné a město se zajímá o to, jak s nimi chce jejich majitel naložit. (roc)