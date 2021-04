Deník se proto zajímal, co na to říkají přední politici Karlovarského kraje napříč stranami, a položil jim tři otázky:

1. Co říkáte na výsledek auditu EU k čerpání dotací společností Agrofert?

2. Jsou podle vás závěry šetření objektivní, nebo byly na zakázku, jak říká premiér?

3. Mají se podle vás vracet dotace? Kdo je má případně vracet?

Karla Maříková (poslankyně parlamentu a krajská zastupitelka za SPD)

1. Moc mě to nepřekvapuje, dalo se to čekat z předchozího šetření, které bylo medializováno.

2. To nemohu posoudit neznám detaily. Premiér sice tvrdí, že to byl účelově zmanipulovaný audit, ale pro takové tvrzení musí mít důkazy. Jedna věc je, zda byl skutečně audit zmanipulovaný, a druhá, zda někdo pomohl tomu, aby se audit vůbec uskutečnil.

3. Dotace by měl vracet ten, kdo čerpá (čerpal), a to buď přímo on, nebo stát. A ten by to pak měl vymáhat po tom, kdo dotace neoprávněně čerpal.

Petr Kulhánek (karlovarský hejtman, KOA)

1. Potvrzuje to, o čem se hovořilo již delší dobu. Tedy skutečnost, že Andrej Babiš přes různé manévry je stále faktickým beneficientem z celé skupiny a je v ostrém střetu zájmů při využívání evropských dotací. Jeho pozice je tak neslučitelná s funkcí předsedy vlády.

2. Konstatování a věcné závěry mi nepřipadají nijak tendenční, spíše jen potvrzují logickou úvahu – když jsem zároveň faktickým vlastníkem skupiny a člověkem, který má vliv na tok dotací z EU do České republiky, nemohu být tedy jejich příjemcem. To je z mého pohledu srozumitelné a nevidím v tom nic neobjektivního.

3. Veškeré dotace musí státnímu rozpočtu uhradit Agrofert.

Jan Horník (senátor STAN)

1. Pro mě to není vůbec žádné překvapení a ani jsem nečekal jiný výsledek, protože by se museli auditoři naprosto odklonit od letitých principů, na kterých stojí poskytování dotací. Je zcela nepochopitelné, jak se v případě premiéra chovají dotčená ministerstva a státní správa. Kdo má aspoň malinko povědomí o pravidlech poskytování dotací, tak vůbec nemůže pochopit skutečnost, že premiérovi takovéto čerpání dotací opakovaně prochází, a přitom jiné příjemce auditní orgán Ministerstva financí sejme bez problémů tak, že se z toho jen tak nevyhrabou.

2. Závěry jsou naprosto objektivní, a pokud premiér říká, že byly na zakázku, tak používá jemu blízké praktiky bývalé StB, protože ví, že nesmí ani náznakem připustit cokoliv jiného, a že tedy musí mlžit, překrucovat fakta a třeba i lhát.

3. Dotace se samozřejmě vracet musejí tak, jak je to v takovýchto případech naprosto obvyklé. Česká republika je musí vymáhat od Agrofertu.

Miroslav Balatka (senátor STAN)

1. Nepřekvapilo mě to. Že je premiér ve střetu zájmů, bylo zřejmé nejenom z předběžných auditních zpráv EK. To, že je ve střetu zájmů, je zřejmé i z toho, jak nyní reagují ministři za ANO, jejichž ministerstva Agrofertu dlouhodobě i přes jasná varování z mnoha stran dotace celou dobu dále přiklepávala. A navíc v rozporu s pravidly samotných ministerských směrnic. Pokud někdo má zisky z firmy, která pobírá dotace, a současně odpovídá za rozdělování těchto dotací a může ho ovlivnit, je to střet zájmů. Tečka. Audit toto potvrdil.

2. Tato rétorika je u premiéra jaksi standardní a úsměvná, a asi taky nepřekvapila. Zpochybnění orgánu, který vydal rozhodnutí, je v tuto chvíli asi jedinou možností, jak se může pokusit bránit. Že se výsledek auditu premiérovi nelíbí, je jasné. Někde jsem také četl, že premiér skutečnost, že je ve střetu zájmů, „odmítá“. Audit a provedené šetření střet zájmů potvrdily a není proti němu odvolání. Je to možná podobné tomu, kdyby někdo „odmítal“ zjištění finančního úřadu o pochybeních. Problémem je ale to, že do těchto premiérových problémů je zatažena spolu s ním i celá Česká republika.

3. Podle současných informací není zřejmě směrem k EU co vracet. ČR zaplatila totiž Agrofertu tyto dotace „ze svého“. A to přestože na ministerstvech už zřejmě tušili, že ze strany EU pravděpodobně tyto peníze pro Agrofert nepřijdou. Asi právě proto ani nežádali po EU jejich proplacení… Strašné. Takže kromě obřího státního dluhu zůstanou po premiéru ještě tyto další závazky, neoprávněně vyplacené dotace z peněz občanů do jeho firem. Nevidím žádný důvod, proč by se tyto neoprávněně vyplacené dotace neměly vrátit zpět do státního rozpočtu, proč bychom měli sponzorovat podnikání pana premiéra. Nedovedu si ale současně moc představit, jak aktivně budou současná ministerstva vymáhat dluhy po svém vlastním premiérovi.

Miroslav Plevný (senátor STAN)

1. Podle mého názoru není tento výsledek vůbec překvapivý.

2. Pokud by zveřejněné výsledky nebyly objektivní, pak by to nutně znamenalo, že někdo z České republiky (podle premiéra nejspíše někdo z opozice) má na Evropskou komisi takový vliv, že jí bez problémů může říkat, jak mají audity dopadnout. Přestože by mi asi nevadilo, kdyby Česká republika měla v EU takovou sílu, reálně tomu tak zjevně není. A tedy premiér nemůže mít pravdu.

3. Dotace musejí jednoznačně vracet ti, kteří je neoprávněně přijali, tedy společnost Agrofert. A argument, že o přidělení dotací rozhodly orgány ministerstva, zde podle mého názoru vůbec neobstojí, protože ministerstva jsou řízena vládou, které premiér Andrej Babiš předsedá. A to je právě podstata onoho kritizovaného střetu zájmů.

Jana Mračková Vildumetzová (poslankyně), Petr Kubis (exhejtman), Andrea Pfeffer Ferklová (primátorka Karlových Varů), všichni ANO, odpovídali dohromady:

1. Nemáme přesné detaily, ale určitě jsme si všimli toho, že o víkendu se nejdříve strhla mediální hysterie podporovaná opozicí s tím, že Česko bude muset vracet miliardy, a hned v pondělí EK potvrdila to, co říká dlouho i premiér. Tedy že se nebude vracet ani koruna.

2. My to vnímáme jako právní souboj. Co jsme se dnes dočetli v médiích, tak podle auditorů EK pouze dva projekty porušují zákon o střetu zájmů. A teď je asi na české straně, aby se bránila. Abychom Bruselu vysvětlili, že máme české zákony, mimo jiné Lex Babiš schválený v roce 2016, podle kterých se řídíme.

3. Jak už jsme říkali, EK jasně řekla, že Bruselu nic vracet nemusíme. A nic na tom nemění, že si třeba Piráti mysleli, že se budou vracet miliardy, a v posledních dnech to vykřikovali do všech médií.