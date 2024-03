O program na podporu implementace Územní studie Krušné hory – západ a program na snížení počtu černé zvěře na území regionu rozšiřuje Karlovarský kraj balíček dotačních titulů. V průběhu dubna startuje příjem žádostí i do dalších programů, a to v oblasti regionálního rozvoje a školství.

Divočák | Foto: Zdroj: Město Sokolov

„První z nových programů jsme připravili za účelem cílené podpory Krušných hor, které se těší velkému zájmu návštěvníků a turistů. V reakci na tento pozitivní trend vznikla Územní studie Krušné hory – západ, která se zaměřila především na dostupnost rekreace a navrhla změny v dopravní infrastruktuře, které zvýší její kvalitu. Z rozpočtu jsme k těmto účelům alokovali částku 3 miliony korun. Z toho jsou dva miliony určeny na předprojektovou a projektovou přípravu parkovišť a převlékáren a následně i jejich realizaci. Milion pak rozdělíme na přípravu a výstavbu nouzových nocovišť,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje, projektového řízení Patrik Pizinger.

Mnoho obcí na území kraje pak trápí přemnožení divokých prasat. Vznikají neúměrné škody na pozemcích a dochází k možnému ohrožení zdraví a majetku obyvatel. Nový dotační titul tak vznikl právě za účelem snížení jejich počtu.

„Žadatelem může být lovec s platným loveckým lístkem a povolenkou k lovu pro příslušnou honitbu. K tomu, abychom žádosti vyhověli, musí ulovit minimálně tři kusy černé zvěře a za každý kus dostane 1000 korun. V rámci programu lze podat maximálně tři žádosti, z toho nejvýše jednu za čtvrtletí,“ doplnil náměstek hejtmana Karlovarského kraje Karel Jakobec, jenž má v gesci oblast životního prostředí.

Příjem žádostí do programu je vázán na dobu, kdy byla zvěř ulovena. To znamená, že za úlovky evidované od 1. 4. do 30. 6. 2024 lze o dotaci žádat od 1. 7. 2024. Za úlovky evidované od začátku letních prázdnin do konce září se spustí žádosti od 1. 10. 2024. A za prasata ulovená během podzimního období od1. 10. – 31. 12. 2024 budou moci o příspěvek žádat zájemci od 1. 1. 2025. Podrobné informace k jednotlivým dotačním titulům najdou zájemci na webu Karlovarského kraje v záložce „Dotace“.