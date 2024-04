Dotýkej se mámy, dokud je živá… Silný osobní příběh o životě a smrti

Silný, intimní příběh odchodu jednoho člověka a lidí, kteří zůstali. To je ve stručnosti kniha Dotýkej se mámy, dokud je živá… Její autorka Monika Rozárka dává nahlédnout do „procesu umírání, do kterého byla přizvaná svojí maminkou“. „Otiskla jsem své poznání a prožitky do papíru tak, jak se smrt otiskla do mojí duše. Kniha se může stát jakýmsi vaším průvodcem na cestách, které nás každého čekají,“ říká autorka.

Monika Rozárka, autorka knížky Dotýkej se mámy, dokud je živá… | Foto: se svolením Moniky Rozárky