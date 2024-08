Hotel Marshall nabídne vysokou úroveň služeb včetně moderního wellness pro golfisty, další sportovce i všechny ostatní návštěvníky. Významně se tak rozšíří kvalitní ubytovací kapacity na Sokolovsku, které naplní požadavky hotelových hostů z ČR i blízkého Německa. „I v letošní sezóně často slyšíme od golfistů, kteří jezdí na naše hřiště, že by rádi zůstali déle, ale v místě jim chybí ubytování s potřebným zázemím. A přesně to by měli najít v novém Hotelu Marshall. Chtěli bychom služby hotelu nabídnout ale i sportovním týmům pro jejich pobyty spojené s tréninkovými aktivitami, zajímavou možností ubytování může být i pro turisty, přijíždějící do Karlovarského kraje. Skvělé podmínky bude mít hotel připravené i pro akce, jako jsou svatby, vánoční a firemní večírky, oborové semináře a mítinky,“ řekla Barbora Štěpánková, členka představenstva Golf Sokolov a. s.

Třípatrový hotel s bezbariérovým přístupem bude mít 36 dvoulůžkových pokojů s možností přistýlky a jeho zastavěná plocha bude činit cca 800 metrů čtverečních. Dva pokoje přitom budou přizpůsobené potřebám hendikepovaných klientů. Samozřejmostí se stane propojení s restaurací Marshall, která je už dnes vyhledávaným cílem díky rozmanité kuchyni a příjemné atmosféře. Pobyt všem zpříjemní vnitřní a venkovní wellness zóna, kde nebudou chybět vířivky, dvě masážní lůžka a sauny. Wellness navíc bude sloužit i pro veřejnost především ze Sokolova a okolních obcí. U hotelu vznikne 33 nových parkovacích míst včetně nabíjecích stanic.

Společně se stále bohatší nabídkou nedalekého kempu a koupaliště Michal vytvoří hotel unikátní prostor pro aktivní trávení volného času i odpočinek v regionu. Spolu s hotelem Romania v Karlových Varech, a s hotelem Windsor Spa Hotel v karlovarských Lázních III, se Hotel Marshall stane součástí skupiny SUAS Hotels. Ta prováže své aktivity a hostům nabídne relax i komfort v lázeňském městě i v Sokolově.

Wellness hotel Marshall | Video: Roman Cichocki

"Lidé, co sem jezdí celý rok vidí jak to tady roste. Vidí i poutače s vizualizací a v návaznosti na to nám tady již dnes nechávají kontakty na sebe a dokonce i počty zájemců o budoucí ubytování. Jsou to i velké skupiny třeba na turnaje. Takže už teď víme, že některé dny už budou zabrané na příští rok, což je super. Mohou zde být i například konference či svatby, i s tímto počítáme. Prostor nynější restaurace, která bude s hotelem propojena, je nyní využíván například pro vánoční večírky. A pokud se zde budou tito lidé chtít i ubytovat budou mít možnost. Takže i touhle cestou určitě budeme rádi, když se vydáme a když ubytování bude sloužit lidem," dodala Štěpánková.