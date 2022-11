"První část prací počítá s 36 parcelami. Každá z nich by mohla mít zhruba tisíc metrů čtverečních. Součástí jsou i příjezdové komunikace, inženýrské sítě jako voda, kanalizace, plyn a elektřina. Zasíťování by mohlo začít na podzim roku 2023. O rok později už by mělo být hotovo a první parcely by mohly být nabídnuty zájemcům," řekl místostarosta Sokolova Jan Picka. Náklady na zasíťování budou zhruba 60 milionů korun.

"Až bude hotova Krejcarová lávka, dojde myslím k pěknému propojení se Starým náměstím a zároveň k rozšíření města," dodal Picka.

Drží se cukrárna, bary i občerstvení

V místě se počítá i s multifunkčním, workoutovým i dětským hřištěm. Společně s vybudováním příjezdové cesty dojde i k výstavbě parkovacích míst. Projekt bude realizován v části Jižního lomu vedle silničního obchvatu. Z druhé strany silnice zůstane nedávno vybudovaný park. Město zároveň již poněkolikáté upozorňuje, že se nejedná o území, kde nyní probíhá výkup a likvidace garáží. Toto území je totiž v záplavové zóně a nelze na něm realizovat žádné nové stavby.

V Jižním lomu, v místě, kde se bude stavět, bývaly doly, pak vodní plocha a arboretum. Poté sídlo bezdomovců a skladiště odpadků. Nyní park, obchvat města a také, dnes už bývalé závodiště Bahňák. Jde o jednu z největších lokalit na výstavbu rodinných domů v Sokolově. Lidé se tak mohou těšit na desítky tolik žádaných parcel, kterých je v Sokolově nedostatek.