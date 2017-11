Drsná, sibiřská zima? Rozhodně ne!

Karlovarský kraj – Počasí nám občas umí ukázat svou velmi nepříjemnou tvář, příkladem je nedělní vichřice. A co si pro nás chystá na zimu? Jaká bude? Drsná, mírná?

Užijí si letos děti zimní radovánky na sněhu?Foto: Ilustrační foto/Deník

Šindelovský meteorolog Rudolf Kovařík z pozorování přírody je schopný charakter letošní zimy určit. A jak říká, katastrofických scénářů o kruté, až sibiřské zimě se prý v žádném případě obávat nemusíme. „Charakter první části zimy do konce roku bude o něco studenější, ale nepřesáhne to nijak významně průměr. V prosinci se dostaneme na minus deset až patnáct stupňů, ale taky klidně na plus devět nebo deset. Čekají nás zvraty. Další část zimy pak bude stálejší. Katastrofické scénáře, že bude devadesát dní mrazu a pořád bude padat sníh, zásadně odmítám,“ uvedl. Jak dodal, předpokládá, že nástup zimy bude stejně jako vloni pozvolnější, mrazivější tvář zima ukáže spíš v lednu a únoru.

Rudolf Kovařík se již 15 let věnuje fenologii, pozoruje, jak se v závislosti na změnách počasí, ročního období projevují rostliny a živočichové. V současné době už má z přírody dost indicií na to, aby si troufl charakter zimy odhadnout. „Tak v první řadě opeřenci, co mělo odlétnout, odlítlo, co mělo přilétnout, je tady. Včely mají zazimováno. Mění se srst domácích zvířat, která jsou venku. Zvířata v lesích si vytvořila tukové zásoby,“ vyjmenoval. Pozoruje rovněž, jak padá listí či jaká je skladba žaludů a jiných plodů. „Jediné, co mi chybí, je migrace jelenů z říjišť. Ta ještě nenastala, ale počítám s ní každým dnem. Jakmile nastane, do 14 dní se dá počítat s příchodem zimy,“ upřesnil. Přírodu pozoruje ale i v průběhu zimy a dostává další signály, jak se bude vyvíjet. „Pokud se třeba objeví krtince, do dvou tří dnů přijde obleva,“ objasnil.

A jak se mu tedy letošní zimní počasí zatím jeví? „Můžu podle toho říct, že opět to bude zima, na kterou jsme zvyklí,“ předpokládá. V polohách nad 800 metrů by měla být stálejší, sníh by se tu měl udržet bez větších přestávek. V polohách nižších je dynamika počasí ovlivněna blízkostí oceánu. „Srážkově by mohla být zima bohatá, ale neřeknu přesně, jestli to bude sníh, nebo déšť,“ předpovídá.

Co každého většinou zajímá, je, jestli se můžeme těšit na bílé Vánoce. Podle slov Rudolfa Kovaříka se to nyní ještě nedá přesně určit, ale spíš předpokládá oblevu a oteplení. Čímž ale neříká, že budou Vánoce na blátě. „Podle mých pozorování mi vychází, že každé třetí až čtvrté Vánoce byly zelené, nikoli na sněhu,“ říká. Podobné je to i se svatým Martinem, který má přijíždět na bílém koni. „Za 40 let, co pozoruji počasí, tak to byl každý šestý až sedmý Martin, kdy opravdu sněžilo,“ vyvrátil tvrzení typu: Jo, to dřív, když jsme byli mladí, sníh byl.

Tak snad nás zima opravdu letos nijak nepříjemně nepřekvapí. A snad ani svou délkou, která se takhle dopředu skutečně odhadnout nedá.