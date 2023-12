Má skalpované břicho, vnitřní strany stehen, část hlavy a část polštářku na packách. Říkají mu Paleťáček, protože ho našli pod paletami. Řeč je o půlročním kocourkovi, který si prožil obrovskou bolest a bojuje o život v sokolovském útulku.

Nosík. | Foto: Foto: Konec toulání

Dalším příkladem je kočka z ulice jménem Nosík, kterou někdo postřelil a diabolku má přímo v páteři v obratli. Týden umírala v bolestech než ji našli. Nyní se léčí a učí žít s lidmi v bezprostřední blízkosti. Podobných případů je mnoho a všem se snaží každým rokem pomoci celorepubliková sbírka Kočičí přání. V těchto dnech běží její vánoční kolo, které končí 5. ledna 2024.

"Spolky a útulky přijímají pod svá ochranná křídla opuštěné kočky, kterých se buď někdo zbavil nebo už se na ulici narodily, protože jejich matky nebo babičky již někdo vyhodil dávno. Bohužel, často končí bezprizorní na ulicích i kočky, které se staly nechtěným dědictvím, v době kovidové a pokovidové bych řekla, že těchto případů přibývá. Dědictví spoustu lidí zajímá, ale jen to příjemné, povinnosti už tak ne a kočky není vidět ani slyšet. Kočka se někam schová a tam potichu trpí a záleží jen na její vnitřní síle a houževnatosti, zda přežije nebo bez povšimnutí umře zimou a hlady schovaná v křoví. Zbavit se kočky je jednodušší než zbavit se psa," říká Alexandra Jančová z kočičího útulku Konec toulání v Kraslicích.

Spolky a útulky, které se akce účastní, opuštěné kočky léčí, zajišťují velmi nákladné léčby a operace, odchytávají plaché kočky v našich ulicích, aby je nechaly kastrovat a následně je vypustily, tím zamezí jejich dalšímu nekontrolovatelnému množení. Kastrované plaché kočky dál monitorují a přikrmují, vytváří takzvaná krmná místa. Kočkám mazlivým a socializace schopným hledají domovy, aby se jim uvolnila místa pro další, které teprve čekají na ulicích. Na ulicích je opuštěných koček opravdu tisíce a je to jen díky nezodpovědnosti lidí a bohužel, i z velké části špatným přístupem většiny obcí a měst, které nekárají své občany, kteří kočky nekastrují a ty se pak nekontrolovatelně množí a když není jasné, kdo je majitel.

"Je zákonnou povinností obcí a měst tuto problematiku řešit minimálně preventivním kastračním programem, který však většina z nich nedělá, naopak, se vysmívá těm, kteří by to po nich chtěli. Ale abych nebyla jen negativní, pár měst a obcí v našem kraji už na zodpovědný přístup k této problematice přistoupilo a je to vidět. Na ulicích se jim kočky nemnoží a jen se krmí a monitorují ty kastrované, které jsou dobré zdravotní kondici," konstatuje Jančová.

Podle ní je provozovat tuto činnost časově, fyzicky a psychicky velmi náročné. Nejnáročnější jsou prý finance. "Bez nich můžou spolky tisíckrát chtít, ale bez peněz nepomůžou nikomu. A v tom útulkům a spolků pomáhají dárci, kteří si dobrovolně ukojí ze svým peněz a věnují je na tento účel. Jednou z takovým možnost je právě i sbírka Kočičí přání. Na webu www.kociciprani.cz si může dárce vyfiltrovat konkrétní útulek nebo kočku a tu podarovat. Buď ji vybere dárek v určité hodnotě peněz, kterou může darovat nebo kočce přisype takzvaně do misky, kde jsou peníze použity na další provoz útulku, stelivo, veterinární péče a jiné. Sbírka je úžasná v tom, že může pomoct někdo třeba jen stokorunou, protože víc nemůže. Víc takových stokorun pomůže dělat velké zázraky. Kromě jednotlivých koček lze také přispět útulkům na velké projekty, například vybavení, velká škrabadla, odchytová technika aj, je možné přispět útulkům na krmení pro kočky na krmných místech, kde jsou kočky kastrované a pravidelně krmené," dodává Jančová.

V této sbírky se účastní pět spolků z Karlovarského kraje. Dva z nich jsou přímo registrované útulky, Konec toulání v Kraslicích a Láskou ke kočkám v Sokolově. Dalšími spolky jsou Samuel kočkám v nouzi, SOS zvířata v nouzi a Navždy láskou tlapičkám. Všechny tyto spolky mají v této sbírce konkrétní kočky se svými příběhy a se svým přáním. Podívejte se a možná vás nějaký příběh zaujme natolik, že se rozhodnete udělat dobrý skutek a ve vánočním čase některou z těchto kočiček podarujete. Najdete příběhy veselé, ale i velmi smutné a uvidíte, jak dokáží být kočky statečné.