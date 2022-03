Vedení města Karlovy Vary postoupilo v přípravách projektu družstevního bydlení, které by mohlo vyřešit kritický nedostatek městských bytů. Jak se navíc nyní ukazuje, k mání nejsou ani pronajímané byty v soukromém vlastnictví a nastartovanou krizi v oblasti bydlení navíc prohlubují drahé hypotéky. I když současné vedení města chce projekt, jehož se vedle Karlových Varů účastní i některý silný investor v rámci PPP, tedy partnerství veřejného a soukromého sektoru, odklepnout ještě do komunálních voleb, opozice mu dává v tomto případě zelenou. Je si totiž vědoma tristní situace.

"Už jsme podepsali smlouvu s advokátní kanceláří, která nám pomůže vyřešit právní otázky spojené s tímto záměrem. Například se bude jednat o to, aby projekt nebyl napadený ze strany Úřadu pro hospodářskou soutěž. Připravujeme kroky, jak najít vhodného partnera i metodiku celého procesu," vysvětlila primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). Právní rozbor by také určil postup, na základě něhož by se lidé mohli k bytům dostat.

Jak doplnila, zatím žádný konkrétní partner nebyl osloven. Do družstevního bydlení by vložil peníze, zatímco Karlovy Vary stavební pozemky. Jako vhodné přicházejí v úvahu například stavební parcely v Drahovicích, konkrétně vnitřní blok kolem Krokovy ulice. "Určitě se nebráníme ale i jiné lokalitě. Vše je teprve v přípravách," upřesnila primátorka s tím, že pokud se záměr podaří, budou Karlovy Vary v takovémto projektu průkopníkem, protože výstavbu v podobném duchu plánovala kdysi jen Praha.

V rámci projektu by se podle ní měly postavit stovky bytů, což by bylo rozděleno do několika etap. Jako vhodná lokalita se nabízí i Stará vodárna, kde jednou z možností je právě městské bydlení. "Myslíme si, že to je dobrý projekt, který by měl stát nad politickým zájmy a měl by v něm tedy pokračovat i ten, kdo usedne na radnici po letošních komunálních volbách. Chtěli bychom ho ale určitě do voleb zahájit," poznamenala Pfeffer Ferklová.

PPP projekt by podle náměstka primátorky Petra Bursíka (ODS) mohlo město uplatnit i v případě realizace parkovacích domů, o nichž se neustále v Karlových Varech mluví. Jako velmi reálný se v současnosti jeví ten u Galerie umění, který by měl vyřešit obsluhu návštěvníků lázeňského centra, kam se auta běžně nedostanou.

"Je dobře, že se konečně vedení města začalo zabývat i alternativními možnostmi bydlení, zejména za situace, kdy ceny běžných nemovitostí rostou raketovým tempem. Město má k dispozici desetkrát méně obecních bytů než například Cheb a nemůže tak efektivně reagovat na problémy, které jsou. Jen se trochu obávám, že jako vždy bude vše zahaleno podivuhodnou mlhou, jak už jsme od současného vedení zvyklí," komentoval záměr zastupitel z Pirátů Jindřich Čermák. Také zastupitel za KOA a karlovarský hejtman Petr Kulhánek takovou akci vítá. "Poprvé jsem o tomto nápadu slyšel na přelomu roku. Obecně se mí líbí, protože by město postavilo za výhodných podmínek a nízkých nákladů bydlení pro lidi," uzavřel Kulhánek.